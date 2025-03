আরচারকে নিয়ে বর্ণবাদী মন্তব্য, তোপের মুখে হরভজন

ক্রীড়াঙ্গনে বর্ণবাদী আচরণ বন্ধে আইনি পদক্ষেপসহ নানান ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন আয়োজকরা। তবুও যেন ঘৃণ্য এ প্রথার কালো থাবা থেকে মুক্তি মিলছে না ক্রীড়াবিদদের। মানবিক এ দোষকে যেন কোনোভাবেই মুছে ফেলা যাচ্ছে না ক্রীড়াঙ্গন থেকে। এমনকি বর্ণবাদী আচরণের শিকার মানুষকেও মাঝেমাঝে বর্ণবাদী হয়ে ওঠতে দেখা যাচ্ছে।

এই যেমন গতকাল রোববার আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ম্যাচে বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিংয়ের বিরুদ্ধে। ইংল্যান্ডের পেসার জোফরা আরচারকে নিয়ে স্পর্শকাতর এক মন্তব্যের জেরে এমন অভিযোগ তোলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। অথচ হরভজনই এক সময় বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছিলেন বলেও জানা গেছে।

রোববার রাজিব গান্ধী স্টেডিয়ামে রাজস্থান-হায়দরাবাদ ম্যাচে হিন্দি ভাষায় ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন হরভজন। তখন সাবেক ভারতীয় স্পিনারের এক মন্তব্যে বর্ণবাদের গন্ধ পান অনেকে।

Harbhajan Singh has called Jofra Archer a black taxi driver with a high meter value just now in the Hindi commentary. This is vile and disgusting. Please ban him.