সাংবাদিকের মন্তব্যে চটলেন হারিস রউফ
ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দারুণ জয়ের পর সাংবাদিকের এক প্রশ্নে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফ। গতকাল শুক্রবার শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি ৩৯ রানে জিতেছিল পাকিস্তান।
ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক মন্তব্য করেন, চলমান এই ত্রিদেশীয় সিরিজ আগামী মাসে একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপের প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছু নয়। রউফ এই মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে কখনোই অনুশীলন হিসেবে দেখা যায় না।
তিনি বলেন, ‘আপনি বলছেন এটা ছিল প্রস্তুতি ম্যাচ, কিন্তু আমার মতে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচই শুধু প্রস্তুতি নয়। প্রতিটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ চাপ নিয়ে আসে। আর আপনি এটিকে হালকাভাবে খেলতে পারবেন না। আপনার সেরা একাদশ বা যে দলই থাকুক না কেন, তাদের দিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হয়।’
পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন সাংবাদিক সরাসরি মন্তব্য করেন, ‘পাকিস্তানের ফিল্ডিং খারাপ ছিল।’
এই মন্তব্যে বিস্মিত হন রউফ। তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় আপনি ম্যাচটা ঠিকমতো দেখেননি। আমাদের ফিল্ডিংয়ে তেমন কোনো ভুল ছিল না। আবার দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন যে আসলে ম্যাচটা ভালোই লাগছিল।’
রউফকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আফগানিস্তান কি ম্যাচের ফেভারিট ছিল? তখন ৩১ বছর বয়সী এই পেসার তা একেবারেই নাকচ করে দেন।
স্পষ্ট জবাবে হারিস রউফ বলেন, ‘আমি কখনোই ভাবি না যে আমাদের ওপরে অন্য কেউ ফেভারিট হতে পারে। আমরা নিজেরাই সবচেয়ে বেশি ফেভারিট।’
রউফ অধিনায়কত্ব ও নেতৃত্বের প্রসঙ্গেও কথা বলেন এবং অধিনায়কের প্রতি সম্মান দেখানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরেন।
তিনি আরও বলেন, ‘দেখুন, পাকিস্তানের যেই অধিনায়ক হোন না কেন, তিনি আমার চোখে সম্মানের মানুষ। পাকিস্তানের যে-ই অধিনায়ক থাকুন, তিনি সমানভাবে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। খেলোয়াড় হিসেবে আমরা তাকে সেই সম্মান দেবো। তার সঙ্গে ভালো যোগাযোগ রাখবো। আমি বিশ্বাস করি, মাঠে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তখনই সহজ হয়। তাই একজন অধিনায়কের ক্ষেত্রে শক্ত বন্ধন থাকা জরুরি, আর তার বার্তা সবসময় ন্যায্য ও স্পষ্ট হওয়া উচিত।’
এমএইচ/এমএস