রশিদ-আশরাফের ঝলকে আফগানিস্তানের প্রথম জয়

রশিদ-আশরাফের ঝলকে আফগানিস্তানের প্রথম জয়
আরব আমিরাতে চলমান ত্রিদেশীয় সিরিজে প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছিল আফগানিস্তান। দ্বিতীয় ম্যাচে এসে প্রথম জয়ের দেখা পেলো পেল আফগানিস্তান। রশিদ খান ও শরফুদ্দিন আশরাফের দুর্দান্ত বোলিংয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৩৮ রানের ব্যবধানে হারালো তারা। এই ম্যাচে রশিদ খানের তিন উইকেট তাকে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকার শীর্ষে তুলে দিয়েছে।
টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামা আফগানিস্তানকে বড় সংগ্রহ এনে দেন ইব্রাহিম জাদরান (৬৩) ও সেদিকুল্লাহ আতাল (৫৪)। দ্বিতীয় উইকেটে তাদের জুটি গড়ে ওঠে ৮৪ রানের, যা দলকে মজবুত ভিত এনে দেয়। শেষদিকে করিম জানাত ও আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে শেষ দুই ওভারে আসে ২২ রান, ফলে আফগানিস্তান নির্ধারিত ২০ ওভারে পৌঁছে যায় ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮৮ রানে।
লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আরব আমিরাতে’র ভরসা ছিলেন অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিম। ৩৭ বলে ৬৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ম্যাচে প্রাণ ফেরান তিনি। তবে তাকে থামান শরফুদ্দিন আশরাফ। এরপরেই রশিদের ঘূর্ণি ছোবলে ধস নামে আমিরাতের ইনিংসে।
চার বলের মধ্যে তারা হারায় মোহাম্মদ ওয়াসিম ও আসিফ খানকে। রশিদ শেষ পর্যন্ত নেন ৩ উইকেট, সঙ্গে আশরাফও ৩ উইকেট শিকার করে ম্যাচ বের করে দেন আফগানদের জন্য। এ নিয়ে ৯৮ ম্যাচে ১৬৫ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ টি-২০ উইকেট শিকারী হলেন রশিদ খান। ১২৬ ম্যাচে ১৬৪ উইকেট নিয়ে এতদিন শীর্ষে ছিলেন নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি।
শেষ দিকে রাহুল চোপড়া লড়াই চালিয়ে অপরাজিত ৫২ রান করলেও তা শুধু হারের ব্যবধান কমিয়েছে।
এই জয়ের ফলে আফগানিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজে প্রথম পয়েন্ট অর্জন করল। রশিদের অসাধারণ বোলিং আবারও প্রমাণ করল, সংকটময় মুহূর্তে আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র তিনি।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
আফগানিস্তান: ১৮৮/৪, ২০ ওভার (ইব্রাহিম জাদরান ৬৩, সেদিকুল্লাহ অটল ৫৪, মোহাম্মদ রোহিদ ২/৩৪)
আরব আমিরাত: ১৫০/৮, ২০ ওভার (মোহাম্মদ ওয়াসিম ৬৭, রাহুল চোপড়া ৫২*, রশিদ ৩/২১, আশরাফ ৩/২৪)
ফল: আফগানিস্তান জয়ী ৩৮ রানে।
ম্যাচ সেরা: শরফুদ্দিন আশরাফ (আফগানিস্তান)
