টস জিতে হংকংকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ

টস জিতে হংকংকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ
বাংলাদেশের এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে আজ। রাত সাড়ে ৮টায় আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে হংকংয়ের মুখোমুখি হচ্ছে লিটন দাসের দল।
এরই মধ্যে টস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। হংকং অধিনায়ক ইয়াসিম মুরতাজার সঙ্গে টস করতে নেমে জয় পেলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। টস জিতেই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানালেন হংকংকে।
শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান এবং নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজ জয় করে এবার এশিয়া কাপ শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। লিটন দাসদের প্রত্যাশা ধারাবাহিকতা ধরে রাখার। হংকংকে দিয়ে হয়তো সেই ধারাবাহিকতার সূচনা হতে পারে।
অন্যদিকে হংকং এশিয়া কাপের একটি ম্যাচ এরই মধ্যে খেলে ফেলেছে। আফগানিস্তানের কাছে ওই ম্যাচে তারা হেরেছে ৯৪ রানের ব্যবধানে। বাংলাদেশের বিপক্ষে আজ কী করে সেটাই দেখার।
বাংলাদেশ খেলতে নেমেছে তিন পেসার নিয়ে। তানজিম সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদকে রয়েছেন একাদশে। উইকেট কিছুটা বাউন্সি হতে পারে। এ কারণেই টস জিতে বোলিংয়ের সুবিধা নিতে ফিল্ডিং বেছে নিলেন অধিনায়ক লিটন।
তবে টি-টোয়েন্টিতে হংকং বাংলাদেশের জন্য সুখকর স্মৃতি নয়। ২০১৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে চট্টগ্রামে এই হংকংয়ের কাছে ২ উইকেটে হেরেছিল বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টিতে দুই দলের ওই একবারই দেখা। যাতে এগিয়ে আছে হংকংই।
বাংলাদেশ একাদশ : তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, লিটন দাস (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, জাকের আলি অনিক, শেখ মেহেদী, তানজিম সাকিব, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান।
হংকং একাদশ : জিসান আলি (উইকেটরক্ষক), আনশি রাঠ, বাবর হায়াত, নিজাকাত খান, কালহান চাল্লু, কিনচিত শাহ, ইয়াসিম মুর্তাজা (অধিনায়ক), আইজাজ খান, আয়ুশ শুকলা, আতিক ইকবাল, এহসান খান।
আইএইচএস/