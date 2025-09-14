হাত মেলালেন না ভারত-পাকিস্তানের দুই অধিনায়ক

হাত মেলালেন না ভারত-পাকিস্তানের দুই অধিনায়ক
পেহেলগাম হামলার পর পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্রিকেট বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিল ভারত। এমনকি আইসিসি ও এসিসির কোনো টুর্নামেন্টেও যেন ভারতকে পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে না হয়, সে দাবিও ওঠে। এ নিয়ে আইসিসি ও এসিসিতে চিঠি চালাচালি পর্যন্ত হয়েছিল।
এর মধ্যে সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত লিজেন্ডস ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করেছিলেন হরভজন সিং, শিখর ধাওয়ানসহ অনেক ক্রিকেটার। ফলে এশিয়া কাপে দুই দলের মুখোমুখি হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।
সেই অনিশ্চয়তার মেঘ অবশ্য পরে কেটে যায়। জানা যায়, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে এশিয়া কাপে। সেই মতো আজ (১৪ সেপ্টেম্বর) মাঠে গড়িয়েছে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী দলের লড়াই।
তবে টসের সময় দেখা গেলো অস্বস্তিকর এক চিত্র। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এবং পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলি আগা টসের পর সৌজন্যসূচক হাত মেলাননি। এমনকি দুজনের মধ্যে চোখাচোখিও হয়নি।
দেখে মনে হয়েছে, যেন অনেকটা বাধ্য করেই টস করতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে দুজনকে! আসলে দুই দেশের যুদ্ধের পর সম্পর্ক যে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, সেটিই দেখা গেলো ক্রিকেট মাঠেও।
এমএমআর/জিকেএস