শুরুর ধাক্কার পর ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ রানে নেই ২ উইকেট। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে বহুল প্রতীক্ষিত লড়াইয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। তবে শুরুর ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে সালমান আলি আগার দল।

পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান তুলেছে ৪২ রান। শাহিবজাদা ফারহান ১৯ আর ফখর জামান ১৩ রানে অপরাজিত আছেন।

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছে পাকিস্তান। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই আঘাত হার্দিক পান্ডিয়ার। গোল্ডেন ডাকে (১ বলে ০) ক্যাচ দিয়ে ফেরেন সাইম আইয়ুব।

পরের ওভারে জাসপ্রিত বুমরাহকে হাঁকাতে গিয়ে বল আকাশে তুলে দেন মোহাম্মদ হারিস (৫ বলে ৩)। ৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে পাকিস্তান।

