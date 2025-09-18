টি-২০ দলে পাঁচ নতুন মুখ
ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে নেই ব্র্যাথওয়েট, ফিরলেন চন্দরপল
ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজকে সামনে রেখে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। দলে জায়গা হয়নি সাবেক অধিনায়ক ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েটের। অন্যদিকে ফিরেছেন অ্যালিক আথানাজে ও ত্যাগ নারায়ন চন্দরপল। এছাড়া প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার খ্যারি পিয়েরে।
আগামী ২ অক্টোবর আহমেদাবাদে শুরু হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ভারত পৌঁছাবে ২৪ সেপ্টেম্বর।
১০০ টেস্ট খেলা ব্র্যাথওয়েটকে বাদ দেওয়া হয়েছে ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শেষ টেস্টেও তিনি একাদশে জায়গা হারিয়েছিলেন। ওই সিরিজে ০-৩ ব্যবধানে হারের পর জরুরি বৈঠক ডেকেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ড, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কিংবদন্তি ক্লাইভ লয়েড ও ব্রায়ান লারাও।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলা কিসি কার্টি, ইয়োহান লেইন ও মিকাইল লুইসও এবার স্কোয়াডে নেই।
ভারত সফরের উইকেট মাথায় রেখে বাড়ানো হয়েছে স্পিন শক্তি। অভিজ্ঞ জোমেল ওয়ারিকানের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে থাকছেন খ্যারি পিয়েরে, যিনি এবারই প্রথম টেস্ট দলে ডাক পেলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ চ্যাম্পিয়নশিপে ১৩.৫৬ গড়ে ৪১ উইকেট নেওয়ার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। নিয়মিত স্পিনার গুদাকেশ মতি বিশ্রামে আছেন ব্যস্ত ওয়ানডে ও টি-২০ সূচির কথা ভেবে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামি বলেছেন, ‘উপরের সারিতে ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে চন্দরপলকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আথানাজে স্পিনের বিপক্ষে দারুণ খেলতে পারে। আর অনুকুল কন্ডিশনের কথা ভেবে খারিকে দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।’
জন ক্যাম্পবেলের সঙ্গে ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে চন্দরপলকে। আথানাজের শেষ টেস্ট ছিল চলতি বছরের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে। চন্দরপলও সর্বশেষ খেলেছেন জানুয়ারিতে, অস্ট্রেলিয়া সফরে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যস্ত সূচি
ভারত সফরের পর অক্টোবর-নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আসবে বাংলাদেশে সাদা বলের সিরিজ খেলতে। বছরের শেষে নিউজিল্যান্ড সফর আছে, যেখানে তারা খেলবে পাঁচটি টি-২০, তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টেস্ট। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে বসবে টি-২০ বিশ্বকাপ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট দল (ভারত সিরিজ)
রস্টোন চেজ (অধিনায়ক), জোমেল ওয়ারিকান (সহ-অধিনায়ক), কেভলন অ্যান্ডারসন, অ্যালিক আথানাজে, জন ক্যাম্পবেল, ত্যাগ নারায়ন চন্দরপল, জাস্টিন গ্রিভস, শাই হোপ, টেভিন ইমলাক, অ্যালজারি জোসেফ, শামার জোসেফ, ব্রেন্ডন কিং, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, খ্যারি পিয়েরে, জাইডেন সিলস।
আকিল হোসেনের নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি দল, ৫জন নতুন খেলোয়াড়
নেপালের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আরব আমিরাতের শারজায় চলতি মাসের শেষ দিকে সিরিজটি অনুষ্ঠিত হতে পারে। এই সিরিজের জন্য স্পিনার আকিল হোসেনকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে।
এই সিরিজের জন্য বিশ্রাম দেয়া হয়েছে সিনিয়র ক্রিকেটারদের। দলে নেয়া হয়েছে ৫ জন নতুন খেলোয়াড়কে, যারা রয়েছেন অভিষেকের অপেক্ষায়। তারা হলেন, ব্যাটিং অলরাউন্ডার আকিম অগাস্ট, নাভিন বিদায়েস, লেগ স্পিনার জিশান মোতারা, বাঁ-হাতি পেসার র্যামন সাইমন্ডস এবং উইকেটরক্ষক-ব্যাটার আমির জাঙ্গু।
এছাড়া দলে জায়গা পেয়েছেন ব্যাটার কারিমা গোরে, যিনি ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে আটটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন, তবে এখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলেননি।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি দল
আকিল হোসেইন (অধিনায়ক), ফ্যাবিয়ান অ্যালেন, জুয়েল অ্যান্ড্রু, আকিম অগাস্ট, নাভিন বিদায়েস, জেদিয়াহ ব্লেডস, কিসি কার্টি, কারিমা গোরে, জেসন হোল্ডার, আমির জাঙ্গু, কাইল মায়ার্স, ওবেদ ম্যাককয়, জিশান মোতারা, র্যামন সাইমন্ডস এবং শামার স্প্রিংগার।
