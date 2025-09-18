  2. খেলাধুলা

মুশফিকের শততম টেস্টের মাইলফলক ছোঁয়ার দরজা খুলছে আগেভাগেই

প্রকাশিত: ০৪:৩৬ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড চেয়েছিল, দ্বিতীয় টেস্টের বদলে একটি ওয়ানডে সিরিজ খেলতে। কিন্তু রাজি হয়নি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ফলে নভেম্বরে দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে দুই দল।

এতে করে নভেম্বরেই ১০০ টেস্টের মাইলফলক ছোঁয়ার দরজা খুললো মুশফিকুর রহিমের। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে অভিজ্ঞ এই ব্যাটার তার ১০০তম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের মধ্যকার দুই ম্যাচের সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটি শুরু হবে ১৯ নভেম্বর। এর আগে দুই দলের প্রথম টেস্ট ১১ নভেম্বর সিলেটে মাঠে গড়াবে।

বর্তমানে মুশফিকের ক্যারিয়ারে টেস্ট সংখ্যা ৯৮। তিনি যখন ১০০তম ম্যাচ খেলবেন, তখন তিনিই হবেন প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার যিনি টেস্টে তিন অঙ্কের মাইলফলকে পৌঁছাবেন।

২০০৫ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে লর্ডসে অভিষেক হয়েছিল মুশফিকের, যেখানে শচিন টেন্ডুলকারের পর দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন তিনি।

মুশফিক বর্তমানে বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাটার যার ৬ হাজারের বেশি রান রয়েছে। তার অপরাজিত ২১৯ রানের ইনিংস (জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে, ২০২০) বাংলাদেশ দলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোরও বটে।

বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডের দুই টেস্ট শেষে, ২৭ ও ২৯ নভেম্বর চট্টগ্রামে এবং ২ ডিসেম্বর ঢাকায় তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

অন্যদিকে, ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ বুধবার ঘোষণা করেছে যে তারা অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সফর করবে ছয়টি সীমিত ওভারের ম্যাচ খেলতে। ১৮, ২০ ও ২৩ অক্টোবর তিনটি ওয়ানডে এবং ২৭ ও ৩০ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচি অনুযায়ী, ডিসেম্বর-জানুয়ারি সময়টা বাংলাদেশের জন্য ফাঁকা থাকবে, যার মানে এই সময়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) আয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

বাংলাদেশের ২০২৫-২৬ মৌসুমে ঘরের মাঠে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও সিরিজ রয়েছে।

