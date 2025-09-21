  2. খেলাধুলা

পেছানো হলো বিসিবি নির্বাচন, নতুন তারিখসহ তফসিল ঘোষণা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আগেই জানা, কাউন্সিলরশিপ চূড়ান্তকরণের সময়সীমা এরই মধ্যে ২ দফা পিছিয়েছে। প্রথমে কাউন্সিলরশিপ চূড়ান্তকরণের সময় ছিল ১৭ সেপ্টেম্বর। সেটা ২ দিন বাড়িয়ে প্রথমে করা হয়েছিল ১৯ সেপ্টেম্বর। সেটাও বহাল থাকেনি, আরও এক ধাপ পিছিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।

কাউন্সিলরশিপ পিছিয়ে দেয়ার সময়ই বোঝা যাচ্ছিল, বিসিবি নির্বাচনী তফসিলেও আসতে পারে পরিবর্তন। এবং হয়ত নির্বাচনের সব কার্যক্রমই ১-২ দিন করে পিছিয়ে যেতে পারে।

বাস্তবে ঘটেছেও তাই। প্রথমে জানানো হয়েছিল, বিসিবি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৪ অক্টোবর। তবে এবার তা দুইদিন পিছিয়ে এখন ৬ অক্টোবর তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ, আগামী ৬ অক্টোবর বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে।

বিসিবি নির্বাচনের তফসিল একনজরে

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ: ২২ সেপ্টেম্বর
খসড়া ভোটার তালিকার ওপর আপত্তি গ্রহণ: ২৩ সেপ্টেম্বর
আপত্তির ওপর শুনানি: ২৪ সেপ্টেম্বর
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ: ২৫ সেপ্টেম্বর
মনোনয়নপত্র বিতরণ: ২৬ সেপ্টেম্বর
মনোনয়নপত্র দাখিল: ২৮ সেপ্টেম্বর
মনোনয়নপত্র বাছাই ও তালিকা প্রকাশ: ২৯ সেপ্টেম্বর
আপিল গ্রহণ ও শুনানি: ৩০ সেপ্টেম্বর
মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ও প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ: ১ অক্টোবর
পোস্টাল ই-ব্যালট বিসিবির ওয়েবসাইটে আপলোড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): ১ অক্টোবর
পোস্টাল ই-ব্যালট গ্রহণ: ৬ অক্টোবর।
নির্বাচন ও ফল প্রকাশ: ৬ অক্টোবর ।

