‘টাইগার কে?’ চিনতে পারলেন না শাহিন আফ্রিদি (ভিডিও)
ক্রিকেটে বাংলাদেশ দলের ডাকনাম ‘টাইগার’। তবে সেটা একদমই যেন জানা নেই শাহিন শাহ আফ্রিদির। ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানি পেসার এক সাংবাদিকের মুখে ‘টাইগার’ শব্দ শুনে অবাক হলেন, প্রথমে চিনতেই পারলেন না। বলে উঠলেন, ‘টাইগার কে?’
পরে অবশ্য নিজের ভুলের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন শাহিন আফ্রিদি। বলেছেন, ‘ওহ, দুঃখিত। বাংলাদেশের কথা বলছেন? আমি বুঝতে পারিনি।’
শাহিন আফ্রিদির এই ‘বুঝতে না পারা’র ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। অনেকেই তার এই ভুলকে সাধারণ হিসেবে দেখছেন, আবার অনেকে মনে করছেন ইচ্ছে করেই বাংলাদেশ দলকে খাটো করেছেন পাকিস্তানি পেসার।
অবশ্য শাহিন আফ্রিদির সংবাদ সম্মেলনে পরের কথাগুলো শুনলে তেমনটা মনে হবে না। বাংলাদেশকে সমীহ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ ভালো দল। সাম্প্রতিক সময়ে তারা ভালো ক্রিকেট খেলছে। আপনি যখন ওদের বিপক্ষে খেলবেন, প্রথমে নিজেদের দিকেই নজরটা রাখতে হবে। এমনভাবে খেলতে হবে যেন ওরা কোনো সুযোগ না পায়। সব বিভাগেই আমাদের ভালো খেলতে হবে। আমাদের চোখ এখন বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের দিকেই।’
এমএমআর/জিকেএস