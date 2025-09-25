বিসিবি নির্বাচন
সৌম্য-তাইজুল-বিজয়-মুমিনুলদের ফেসবুকে একই স্ট্যাটাস
সামনে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন। যে নির্বাচন নিয়ে জল ঘোলা হচ্ছে বেশ। এরই মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে নানান শক্তি দাঁড়িয়ে গেছে। কাউকে চিহ্নিত করা হচ্ছে বুলবুলের পক্ষে, কাউকে তামিমের পক্ষের শক্তি হিসেবে। এমনই নানান ধরনের সমীকরণ চলে এসেছে বিসিবির নির্বাচনে।
এবার নির্বাচন নিয়ে একইরকম স্ট্যাটাস দিলেন পাঁচ-ছয়জন জাতীয় ক্রিকেটার। সৌম্য সরকার, তাইজুল ইসলাম, ইরফান শুক্কুর, মোহাম্মদ মিঠুন মুমিনুল হক একই বাক্য হুবহু তাদের ফেসবুকে লিখেছেন। এনামুল হক বিজয়ের স্ট্যাটাসেও শব্দগুলো প্রায় একই।
মুমিনুল-তাইজুলরা ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘বিসিবি নির্বাচন ঘিরে যা যা হচ্ছে, এসব কখনোই কাম্য নয়। এটা বাংলাদেশ ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের ভবিষ্যতের ব্যাপার। আমরা চাই, বিসিবি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হোক।’
এনামুল হক বিজয় লিখেছেন, ‘আমরা চাই, বিসিবি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হোক। এটা বাংলাদেশ ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের ভবিষ্যতের ব্যাপার।’
