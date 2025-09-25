ভারতীয় ‘এ’ দলের নেতৃত্বে স্রেয়াশ আয়ার

ভারতীয় ‘এ’ দলের নেতৃত্বে স্রেয়াশ আয়ার
ভারতীয় ক্রিকেটে বড়সড় পরিবর্তন এসেছে আসন্ন সিরিজ ও টুর্নামেন্টগুলোকে ঘিরে। অস্ট্রেলিয়া ‘এ’-র বিপক্ষে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে ভারত ‘এ’ দলকে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়াস আয়ার। অন্যদিকে, রজত পাতিদারকে রেস্ট অব ইন্ডিয়া দলের অধিনায়ক করা হয়েছে ইরানি কাপে বিদর্ভের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য।
আইয়ার, যিনি লাল বলের ক্রিকেট থেকে বিরতি নিয়ে দ্বিতীয় চারদিনের ম্যাচে খেলেননি, তিনি এবার ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর কানপুরে অনুষ্ঠিতব্য তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ভারতীয় ‘এ’ দলকে নেতৃত্ব দেবেন। ১৪ সেপ্টেম্বর বিসিসিআই ঘোষণা করেছিল, প্রথম ম্যাচে পতিদার নেতৃত্ব দেবেন এবং পরের ম্যাচগুলোতে তিলক বার্মা। তবে নতুন সিদ্ধান্তে পতিদারকে রেস্ট অব ইন্ডিয়া দলে পাঠানো হয়েছে।
ভারত ‘এ’-র দল
১ম ওয়ানডে: শ্রেয়াস আয়ার (অধিনায়ক), প্রাভসিমরান সিং (উইকেটকিপার), রায়ান পরাগ, আয়ুস বাদোনি, সূর্যাংশ শেজ, বিপ্রাজ নিগম, নিশান্ত সিন্ধু, গুরজাপনিত সিং, যুধবীর সিং, রবি বিষ্ণোই, অভিষেক পোড়েল (উইকেটরক্ষক), প্রিয়াংশ আর্য, সিমরজিৎ সিং।
২য় ও ৩য় ওয়ানডে: শ্রেয়াস আয়ার (অধিনায়ক), তিলক বার্মা (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, প্রাভসিমরান সিং (উইকেটরক্ষক), রায়ান পরাগ, আয়ুশ বাদোনি, সূর্যাংশ শেজ, বিপ্রাজ নিগম, নিশান্ত সিন্ধু, গুরজাপনিত সিং, যুধবীর সিং, রবি বিষ্ণোই, অভিষেক পোড়েল (উইকেটরক্ষকর), হর্ষিত রানা, অর্শদিপ সিং।
আইএইচএস/