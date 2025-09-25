পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন পরিবর্তন বাংলাদেশ দলে
ভারতের বিপক্ষে চার পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নেমেছিল বাংলাদেশ। যদিও ওই পরিবর্তনগুলো কাজে লাগেনি। বিশেষ করে ভারতের বাঁ-হাতি ব্যাটারদের বিপক্ষে ডানহাতি অফস্পিনার শেখ মেহেদী হতে পারতেন দারুণ কার্যকর।
সে সব মাথায় রেখেই আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে নাসুম আহমেদকে বাদ দিয়ে শেখ মেহেদী হাসানকে একাদশে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। দলে নেয়া হয়েছে তাসকিন আহমেদ এবং নুরুল হাসান সোহানকেও। বাদ দেয়া হয়েছে সাইফউদ্দিন ও ওপেনার তানজিদ তামিমকে। ভারতের বিপক্ষে এই দু’জন খুব একটা কার্যকর ছিলেন না।
অধিনায়ক লিটন দাস যথারীতি ইনজুরিতে। ফলে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জাকের আলী অনিক। ইনিংস ওপেন করবেন সাইফ হাসান ও পারভেজ হোসেন ইমন।
বাংলাদেশ একাদশ
সাইফ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তাহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, জাকের আলী অনিক (অধিনায়ক এবং উইকেটরক্ষক), নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, মেহেদী হাসান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান।
পাকিস্তান একাদশ
সাহিবজাদা ফারহান, ফাখর জামান, সাইম আইয়ুব, সালমান আগা (অধিনায়ক), হুসাইন তালাত, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ নওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ, আবরার আহমেদ।
