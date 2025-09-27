এশিয়া কাপ
ফাইনালে অভিষেক-হার্দিক কি খেলতে পারবেন?
দুবাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নিয়মরক্ষার ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসের সময় অনেকটা সময় সাইডলাইনে বসে থাকতে দেখা যায় অভিষেক শর্মা আর হার্দিক পান্ডিয়াকে। দুজনেরই ক্র্যাম্প হয়েছিল। এখন কী অবস্থা? তারা কি রোববার পাকিস্তানের বিপক্ষে ফাইনাল খেলতে পারবেন?
ম্যাচের পর ভারতের বোলিং কোচ মরনে মরকেল জানালেন, 'হার্দিকের অবস্থা আজ (শুক্রবার) এবং আগামীকাল সকালে আমরা পর্যবেক্ষণ করব। তারপর এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব। অভিষেক ঠিকঠাক আছে। দুজনেরই ক্র্যাম্পের সমস্যা হচ্ছিল।
ইনিংসের প্রথম ওভারেই বল করে মাঠ ছাড়েন হার্দিক। অভিষেক শর্মা মাঠ ছেড়ে যান ৯.২ ওভারের পর।
ব্যাট হাতে ৩১ বলে ৬১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন অভিষেক। এখন পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে ভারতের সেরা ব্যাটার তিনিই। কিন্তু সুপার ওভারে এই মারকুটে ব্যাটারকে নামতে দেখা যায়নি। শুভমান গিল আসেন সূর্যকুমারের সঙ্গে।
মরকেল জানালেন, শনিবার দলের কোনো অনুশীলন হবে না। তবে আইসিসি একাডেমিতে এদিন অনুশীলন করবে ফাইনালের আরেক দল পাকিস্তান।
