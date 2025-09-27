  2. খেলাধুলা

বিসিবি নির্বাচন

সমঝোতা চেষ্টার মাঝেই ঢাকার ৭৬ ক্লাবে ১২ পদে মনোনয়ন তুললেন ৩২ জন

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে সভাপতি, তামিম ইকবালকে সহ-সভাপতির প্রস্তাব দিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সে সমঝোতা প্রস্তাব ষোলোআনা সফল হয়েছে, তা বলা যাবে না। আবার ভেস্তেও যায়নি। তবে প্রক্রিয়া চলমান আছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার পছন্দের সরকার-সমর্থিত আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও বিএনপি সমর্থনপুষ্ট তামিম ইকবালের মধ্যে একটা সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে পরশু রাত থেকে। গতকাল শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত সেই সমঝোতার প্রক্রিয়া নিয়ে পরপর দুই দফা বৈঠক হয়েছে। কিন্তু তাতে ঐক্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। কোনো পক্ষ সমঝোতা বা ঐক্যের প্রস্তাব বাতিল বা নাকচ করে দিয়েছে, এমন খবর নেই। আবার ঐক্য হয়ে গেছে, দুই পক্ষ মিলে এক প্যানেল হবে-এমন নিশ্চয়তাও মেলেনি।

শুক্রবার রাতে সমঝোতা প্রক্রিয়া নিয়ে তামিম ইকবাল আর ফাহিম সিনহার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছে। একটি সূত্র জানায়, তামিম ইকবাল প্রথম থেকেই সমঝোতার বিপক্ষে ছিলেন। তাকে রাজি করাতেই বেশ কয়েকজন তামিমের সাথে গতকাল প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত দুই দফা বৈঠক করেন। কিন্তু তাতেও নাকি চিড়ে ভেজেনি।

তামিম প্রথম থেকেই সহ-সভাপতি পদ নিয়ে নির্বাচন করতে নারাজ এবং সমঝোতা বৈঠকে বসাতেও নাকি আপত্তি ছিল। ফাহিম সিনহার সাথে উত্তেজক কথাবার্তার একপর্যায়ে নাকি তামিম তার নিজের কয়েকজন পছন্দের প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করেন।

জানা গেছে, ফাহিম সিনহা ও ইফতিখার রহমান মিঠুর মতো বর্তমান পরিচালক ও ক্রিকেট বোর্ডের অতি কার্যকর পরিচালকও তামিম পছন্দের তালিকায় রাখতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত ফাহিম সিনহা তামিমের প্যানেলে থাকলেও ইফতিখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন, তিনি এককভাবে নির্বাচন করবেন।

মোদ্দাকথা, কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছাড়াই গতকাল শুক্রবারের আলোচনা শেষ হয়ে যায়। জানা গেছে, ফাহিম সিনহা ও তামিম ইকবালের মতপার্থক্য ও বচসার কারণে রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হলেও প্যানেল চূড়ান্ত হয়নি। ভেতরের খবর, শেষ পর্যন্ত কোনো একক প্যানেল নাও হতে পারে।

আর তার আভাস মিলেছে ঢাকার ৭৬ ক্লাবের ১২ পরিচালক পদে ৩২ জন মনোনয়ন তুলেছেন। আজ ২৭ সেপ্টেম্বর ছিল বিসিবির এবারের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র তোলার দিন। ৩ ক্যাটাগরিতে মোট ৬০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র কিনেছেন।

এর মধ্যে ঢাকার ৭৬ ক্লাব, মানে ক্যাটাগরি ‘২’ থেকে তুলেছেন ৩২ জন। অন্যদিকে ক্যাটাগরি ‘১’, মানে জেলা ও বিভাগ থেকে ২৫টি এবং সার্ভিসেস, বিশ্ববিদ্যালয়, কোয়াব, বিকেএসপি ও ক্রিকেটার-জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়কদের ভোটে ক্যাটাগরি ‘৩’ থেকে ৩ জন মনোনয়ন তুলেছেন বলে জানা গেছে।

ঢাকার ক্লাব কোটায় তামিম ইকবাল ও তার সমর্থনপুষ্টদের গড়া কোনো প্যানেল চূড়ান্ত না হলেও আপাতত ৯/১০ জনের নাম শোনা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে আছেন-তামিম ইকবাল, ফাহিম সিনহা, রফিকুল ইসলাম বাবু, ঢাকার সাবেক মেয়র প্রয়াত সাদেক হোসেন খোকার ছেলে ইশরাক হোসেন, মাসুদুজ্জামান, শাহনিয়ান তানিম, ইশতিয়াক সাদেক, দ্বিতীয় বিভাগের দল ফেয়ার ফাইটার্স স্পোর্টিং ক্লাবের কাউন্সিলর বিএনপি নেতা সালাউদ্দীন আহমেদের ছেলে সাইদ ইব্রাহীম আহমেদ, চট্টগ্রাম তথা বিএনপির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা আমির খসরু মাহমুদের ছেলে ইসরাফিল খসরু। এর বাইরে সমঝোতার জন্য অপর পক্ষ থেকে ফারুক আহমেদ ও মেজর (অব.) ইমরোজের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে।

এর বাইরে ইফতিখার রহমান মিঠু, লুৎফর রহমান বাদল, মঞ্জুরুল আলম, ফায়জুর রহমান মিতু, আদনান রহমান দিপন, আবুল বাশার শিপলু, বোরহান হোসেন পাপ্পু, ওমর শরীফ মোহাম্মদ ইমরান, শফিকুল ইসলাম শপু, সাব্বির রুবেল এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা মির্জা আব্বাসের ছেলে মির্জা ইয়াসির আব্বাসসহ আরও কয়েকজন মনোনয়ন তুলেছেন।

