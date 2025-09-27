এনসিএল ক্রিকেটে উড়ন্ত সূচনা চট্টগ্রামের

এনসিএল ক্রিকেটে উড়ন্ত সূচনা চট্টগ্রামের
এবারের এনসিএল টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে উড়ন্ত সূচনা করলো চট্টগ্রাম বিভাগ। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সিলেট স্টেডিয়ামে ঢাকা মেট্রোকে ৮ উইকেটে উড়িয়ে অনায়াস সূচনা করে চট্টগ্রাম।
তবে লক্ষ্য সহজ ছিল না। জিততে চট্টগ্রামের দরকার ছিল ১৮৬ রান। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নাইম শেখ, তরুণ মাহফিজুল আর অভিজ্ঞ মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের ব্যাটের ওপর ভর করে ৫ উইকেটে ১৮৫ রানের বড় স্কোর গড়ে ঢাকা মেট্রো।
তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। চট্টগ্রামের মাহমুদুল হাসান জয়, সাহাদাত হোসেন দিপু আর মুমিনুল হকরা আস্থা ও দক্ষতার সঙ্গে খেলে মাত্র ২ উইকেট খুইয়ে ১৯ বল আগেই লক্ষ্যে পৌছে যান।
ঢাকা মেট্রো ১৮৫/৬ ২০ ওভারে (নাঈম ৪৬, মাহফিজুল ৪১, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ৪১*, আবু হায়দার রনি ২৪*; নাঈম ২/৩২, রুবেল ১/১৬)।
চট্টগ্রাম বিভাগ: ১৮৬/২ ১৬.৫ ওভারে (মাহমুদুল হাসান জয় ৭১, শাহাদাত হোসেন দিপু ৬৪*, মুমিনুল ৩১; মাহমুদুল ১/১০)।
ফল: চট্টগ্রাম বিভাগ ৮ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: মাহমুদুল হাসান।
