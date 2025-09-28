দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে নেপালের ইতিহাস

দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে নেপালের ইতিহাস
শারজাহে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৯ রানে হারিয়ে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখলো নেপাল। এটাই ছিল পূর্ণ সদস্য দলের বিপক্ষে তাদের প্রথম জয়। এর আগে ২০১৪ সালে আফগানিস্তানকে টি-টোয়েন্টিতে হারালেও তখন আফগানিস্তান ছিল সহযোগী সদস্য।
প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৪৮ রান তুলেছিল নেপাল। জবাবে ৯ উইকেটে ১২৯ রানে থেমে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
শুধু জয়ের কারণেই নয়, ম্যাচটিকে নেপালের জন্য স্মরণীয় করে তুলেছে আরও কিছু মাইলফলক। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এটিই ছিল তাদের প্রথম টি-টোয়েন্টি এবং প্রথম দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সূচনা। আর সেই সিরিজ শুরুর ম্যাচেই দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের প্রতিটি বিভাগে ছাপিয়ে গেল নেপাল।
পুরো ম্যাচে ছিল দারুণ দলীয় প্রচেষ্টা। নেপালের ছয় ব্যাটার ছক্কা হাঁকান, ছয় বোলার নেন উইকেট, আর ফিল্ডিং ছিল নিখুঁত।
টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক আকিল হোসেন। তবে নেপালের শুরুটা ভালো ছিল না, মাত্র ৩.১ ওভারে দুই ওপেনার সাজঘরে ফেরেন। তবু দলীয় লড়াই ও দৃঢ়তায় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত স্মরণীয় জয় ছিনিয়ে নেয় তারা।
অধিনায়ক রোহিত পাওডেল ৩৫ বলে ৩৮, কুশাল মাল্লা ২১ বলে ৩০ আর গুলশাল ঝা ১৬ বলে ২২ করে নেপালকে লড়াকু পুঁজি এনে দেন।
জবাবে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দলের কোনো ব্যাটারই দায়িত্ব নিতে পারেননি। আমির জাঙ্গো ২২ বলে ১৯, কিয়েসি কার্টি ১৫ বলে ১৬ আর নাভিন বিদায়সি ২৫ বল খেলে করেন ২২ রান। শেষদিকে ফ্যাবিয়েন এলেন ১৪ বলে ১৯ আর আকিল হোসেন ৯ বলে ১৮ রানের ইনিংস খেলেও দলকে জয়ের বন্দরে নিতে পারেননি।
নেপালের কুশাল ভুরতেল ১৭ রানে শিকার করেন ২টি উইকেট।
এমএমআর/এমএস