এশিয়া কাপ ফাইনাল
টস জিতে পাকিস্তানকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো ভারত
১৯৮৪ সালে এশিয়া কাপ শুরু হওয়ার পর কেটে গেছে ৪১টি বছর। এই প্রথম এশিয়ার সেরা নির্ধারণের এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হলো ভারত এবং পাকিস্তান। তবুও এমন একটি সময়ে দু’দল পরস্পর মাঠে নামছে, যখন পাকিস্তানের চেয়ে স্পষ্ট এগিয়ে ভারত।
কারণ, গ্রুপ পর্ব এবং সুপার ফোরে দুবার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত এবং পাকিস্তান। দু’বারই ভারতের কাছে স্রেফ উড়ে গেছে পাকিস্তানিরা। এ পরিস্থিতিতে আজ ফাইনালের ফল কী হবে? কে জিতবে?
তার আগে সবার চোখ টসের দিকে। এ জায়গায় জয় পেলো ভারত। দলটির অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানালেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগাকে।
দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের এই ভেন্যুতে ভারত-পাকিস্তান মোট পাঁচবার টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে। প্রতিটিতেই জয় পেয়েছে রান তাড়া করা দল। সুতরাং, ম্যাচ শুরুর আগেই বলা যায় ভারত এগিয়ে।
টস জিতে ফিল্ডিং করা নিয়ে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার বলেন, ‘উইকেটটা ভালো দেখাচ্ছে। এখানে বেশি ম্যাচ হয়নি, তাই খুব একটা পরিবর্তন হওয়ার কথা নয়। আমাদের যে ব্র্যান্ডের ক্রিকেট চলছে, সেটা চালিয়ে যেতে চাই।’
তবে হালকা চোটের কারণে ফাইনালের একাদশে নেই হার্দিক পান্ডিয়া। হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিংও দলের বাইরে। রিঙ্কু সিং এবং শিবাম দুবে ঢুকেছেন একাদশে।
অন্যদিকে পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা টস জিতলে ব্যাটিংই নিতে। তিনি খুশি প্রথমে ব্যাটিং করতে পেরে। সালমান বলেন, ‘আমরা খুবই উত্তেজিত এবং ম্যাচটার জন্য মুখিয়ে আছি। এখনও নিখুঁত ম্যাচ খেলতে পারিনি, আজ হয়তো সেটা করতে হবে। এ ধরনের পিচেই আমরা খেলছি, তাই বিশেষ পার্থক্য হওয়ার কথা নয়।’
পাকিস্তানের একাদশে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগের ম্যাচের একাদশ নিয়েই নামছে তারা।
পাকিস্তান একাদশ
ফাখর জামান, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, সালমান আলি আগা (অধিনায়ক), হুসাইন তালাত, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ নওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ, আবরার আহমেদ।
ভারতীয় একাদশ
অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, সাঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), শিবাম দুবে, রিঙ্কু সিং, অক্ষর প্যাটেল, কুলদিপ যাদব, জসপ্রিত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী।
