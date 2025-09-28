এশিয়া কাপ ক্রিকেট
ফাইনালেও হাত মেলালেন না ভারত-পাকিস্তানের দুই অধিনায়ক
গ্রুপ পর্ব এবং সুপার ফোরের ধারাবাহিতাই ধরে রাখলেন ভারত এবং পাকিস্তানের দুই অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সালমান আলি আগা। ফাইনালেও টসের সময় তারা পরস্পর করমর্দন করলেন না। টস করলেন, সিদ্ধান্ত জানালেন, সঞ্চালকের সঙ্গে কথা বললেন, কিন্তু কেউ কারও দিকে তাকালেন না, সৌজন্য বিনিময়ে হাত পর্যন্ত মেলালেন না।
গত এপ্রিলে কাশ্মীরের পাহেলগামে পর্যটক হত্যা এবং এর জের ধরে মে’র শুরুর দিকে দুই দেশের মধ্যে চারদিনের সীমান্তযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তিক্ত রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেই এশিয়া কাপে তৃতীয়বারের মত পরস্পর মুখোমুখি হলো ভারত এবং পাকিস্তান।
টুর্নামেন্টের ফরম্যাট এমনভাবে সাজানো হলো, যাতে দুই দল একাধিকবার পরস্পর মুখোমুখি হয়। ফাইনালসহ মোট তিনবার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আগেই তৈরি হয়েছিল। যে কারণে অনেকেই বলেছিল, এশিয়া কাপের আড়ালে ভারত-পাকিস্তান একটি তিন ম্যাচের সিরিজও অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো এর মধ্যে। যার শেষটি আজ। প্রথম দুই ম্যাচ জিতে অবশ্য ভারত ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। শেষ ম্যাচ জিতে পাকিস্তান কি পারবে, প্রথম দুই ম্যাচ হারের প্রতিশোধ নিতে?
খেলাধুলা যেভাবে পরস্পর সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি করে, সেখানে ভারত-পাকিস্তান ফাইনালের মাঠেও রাজনৈতিক বৈরিতাকে টেনে এনেছে। পরস্পর করমর্দন না করে সেটাই প্রমাণ করলো তারা। এছাড়া মাঠেও নানা রাজনৈতিক অঙ্গভঙ্গির জন্য দু’দলকে এরই মধ্যে আইসিসির পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে।
আইএইচএস/