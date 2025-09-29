এশিয়া কাপ
শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত
টান টান উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। ১৪৬ রানকেও ভারতের সামনে দুর্বোধ্য বানিয়ে ফেলেছিল পাকিস্তান। শেষ ওভারে প্রয়োজন ছিল ১০ রান। কিন্তু এই শেষ ওভারেই হারিস রউফের বলে সব শেষ করে দিলেন তিলক বার্মা। যিনি অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়েছিলেন পাকিস্তানি বোলারদের সামনে।
হারিস রউফের প্রথম বলে ২, দ্বিতীয় বলে ছক্কা মেরেই ম্যাচ শেষ করে দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত রিঙ্কু সিং বাউন্ডারি মেরে ভারতকে জয় এনে দিলেন। পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত।
আইএইচএস/