  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০০ এএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
সিলেট-ঢাকা মহানগর
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

ঢাকা বিভাগ-রাজশাহী
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
জিম্বাবুয়ে-তাঞ্জানিয়া
বেলা ১টা ৩০ মিনিট, আইসিসি টিভি ওয়েবসাইট

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
নেপাল-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১

ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কাইরাত-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

চেলসি-বেনফিকা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

গালাতাসারাই-লিভারপুল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

পাফোস-বায়ার্ন
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।