টিভিতে আজকের খেলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
সিলেট-ঢাকা মহানগর
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
ঢাকা বিভাগ-রাজশাহী
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
জিম্বাবুয়ে-তাঞ্জানিয়া
বেলা ১টা ৩০ মিনিট, আইসিসি টিভি ওয়েবসাইট
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
নেপাল-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কাইরাত-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
চেলসি-বেনফিকা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
গালাতাসারাই-লিভারপুল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
পাফোস-বায়ার্ন
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫
এমএমআর