নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কাকে ২৭০ রানের বিশাল লক্ষ্য দিল ভারত
বৃষ্টির কারণে দুই দলের কাছ থেকেই তিনটি করে ওভার কেটে নেয়া হয়েছে। ম্যাচ ৫০ ওভার থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ৪৭ ওভারে। গুয়াহাটিতে শুরু হওয়া নারী বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে টস হেরে ব্যাট করে লঙ্কান বোলারদের সামনে রীতিমত ঝড় তুলেছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। শেষ পর্যন্ত লঙ্কানদের সামনে ২৭০ রানের বিশাল লক্ষ্য ছুঁড়ে দিয়েছে ভারতীয়রা।
টস জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠায় শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই মাত্র ৮ রান করে আউট হয়ে যান স্মৃতি মন্দানা। এরপরই প্রতিকা রাওয়াল এবং হার্লিন দেওল মিলে গড়ে তোলেন দারুণ এক জুটি। ৮১ রানের মাথায় বিচ্ছিন্ন হন তারা দু’জন। ৫৯ বলে ৩৭ রান করে আউট হন প্রতিকা রাওয়াল।
৬৪ বলে ৪৮ রান করে আউট হন হার্লিন দেওল। হারমানপ্রিত কউর ১৯ বলে ২১ রান করে আউট হন। জেমিমা রদ্রিগেজ গোল্ডেন ডাক মেরে আউট হন। ঝড় তোলেন দীপ্তি শর্মা। ৫৩ বলে ৫৩ রান করে আউট হন তিনি। রিচা ঘোষ ৬ বলে ২ রান করে বিদায় নেন।
শেষ মুহুর্তে ঝড় তোলেন আমানজত কউর। ৫৬ বলে তিনি করেন ৫৭ রান। ১৫ বলে ২৮ রানে অপরাজিত থাকেন স্নেহা রানা। শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেট হারিয়ে ২৬৯ রান সংগ্রহ করে ভারতীয় ক্রিকেট দল।
লঙ্কান বোলারদের মধ্যে ইনোকা রানাওভিরা ৪৬ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট। ২ উইকেট নেন উদেশিকা প্রাবোধানি এবং ১টি করে উইকেট নেন আচিনি কুলাসুরিয়া ও চামারি আতাপাত্তু।
আইএইচএস/