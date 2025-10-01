নেপালকে ১০ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ হারের ঝাল মেটালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নেপালকে ১০ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ হারের ঝাল মেটালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ
প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতেই হার। দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সিরিজ হারিয়ে ইতিহাস গড়ে নেপাল। তবে শারজায় মঙ্গলবার রাতে তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে এসে ১০ উইকেটের বড় জয়ে এবার ঝাল মেটালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
টস জিতে নেপালে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায় ক্যারিবীয়রা। এবার আর সুবিধা করতে পারেনি নেপাল। ওপেনার কুশাল ভুরটেল (২৯ বলে ৩৯) ছাড়া আর কেউ বিশের ঘরও ছুঁতে পারেননি।
৫ উইকেটে ১০৫ রান করা নেপাল ১৯.৫ ওভারে অলআউট হয়েছে ১২২ রানে। ১৭ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়েছে তারা।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৩ বছর বয়সী বাঁহাতি পেসার রেমন সিমন্ডস মাত্র ১৫ রান দিয়ে শিকার করেন ৪টি উইকেট।
জবাবে আমির জাঙ্গো আর আকিম অগাস্টে ১২.২ ওভারেই জয় তুলে নেন। জাঙ্গো ৪৫ বলে ৫ চার আর ৬ ছক্কায় করেন হার না মানা ৭৪। অগাস্টে ২৯ বলে ৪১ রানে অপরাজিত থাকেন।
এমএমআর/জেআইএম