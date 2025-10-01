বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক হলেন আসিফ আকবর
বিসিবি নির্বাচনে চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে পরিচালক নির্বাচিত হবেন ২জন। প্রার্থী ছিলেন চারজন। চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর আহসান ইকবাল চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যরিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, কুমিল্লা জেলা ক্রীড়া সংস্থার আসিফ আকবর (সংগীত শিল্পী) ও চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মোহাম্মদ শওকত হোসেন।
এর মধ্যে চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর মোহাম্মদ শওকত হোসেনের মনোনয়ন আপিলে বাতিল হয়ে যায়। বাকী ছিলেন তিনজন। ধারণা করা হচ্ছিল চট্টগ্রাম বিভাগে দুই পরিচালক নির্বাচনে তিন প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াই’ই হলো না চট্টগ্রাম বিভাগে। কারণ, মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন আজ (বুধবার) বেলা ১২টার মধ্যে নিজের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিলেন চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন।
মূলতঃ তামিম ইকবালের নেতৃত্বে বিএনপিপন্থি ১৬জন প্রার্থী তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেয়ায় অনেক জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বীতারই আর প্রয়োজন হচ্ছে না। অর্থ্যাৎ, চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিসিবি পরিচালক নির্বাচিত হয়ে গেলেন (কুমিল্লা জেলা ক্রীড়া সংস্থার) গায়ক আসিফ আকবর এবং (চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার) আহসান ইকবাল চৌধুরী।
প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিনে বড় চমক ছিলেন তামিম ইকবাল। সাবেক এই অধিনায়কসহ বিএনপিপন্থী ক্রীড়া সংগঠকদের অনেকেই বিসিবির আসন্ন নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করেন। এ তালিকায় সাঈদ ইব্রাহিম আহমেদ, ইসরাফিল খসরু, সৈয়দ বোরহানুল ইসলাম এবং রফিকুল ইসলাম বাবুর মতো হেভিওয়েট প্রার্থিরাও আছেন।
আইএইচএস/