নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেট
আজ মাঠে নামছে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান
দুইদিন আগে নারী বিশ্বকাপ শুরু হলেও বাংলাদেশের বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে আজ। কলম্বোয় আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামছে নিগার সুলতানার দল। প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। বাংলাদেশ যে দুটি ম্যাচকে জয়ের লক্ষ্য বানিয়েছে, তার মধ্যে এটি একটি। পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপটা শুরু করতে চায় বাংলাদেশ নারী দলের ক্রিকেটাররা।
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান- দুই দলই এবারের বিশ্বকাপের মূল পর্বে উঠেছে বাছাই পর্বের লড়াই পেরিয়ে। শেষ চার ওয়ানডেতে দু’দলই জিতেছে দুইটি করে ম্যাচ। এমনকি এক ম্যাচে সুপার ওভারেরও প্রয়োজন হয়েছিল। সবমিলিয়ে, দুই দলকেই সমান শক্তির প্রতিপক্ষ বলছে ক্রিকেট বিশ্লেষকরা।
বাংলাদেশ দলের জন্য এটি পাঁচ মাস পর প্রথম ওয়ানডে। লাহোরে বাছাই পর্বের ফাইনালের পর থেকে আর ওয়ানডে খেলেনি নিগার সুলতানার দল। যদিও গতবছর আয়ারল্যান্ডকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল, তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে হেরেছিল ২-১ ব্যবধানে।
বাংলাদেশের মূল শক্তি তাদের বোলিং। তবে এ বছর কিছুটা ব্যাটিং গভীরতাও তৈরি হয়েছে। অধিনায়ক নিগার সুলতানার পাশাপাশি টপ-অর্ডারের শারমিন আখতার আছেন দুর্দান্ত ফর্মে। এ বছর ৮ ইনিংসে শারমিনের গড় ৫০.৮৫।
তবে দলের জন্য বাড়তি ধাক্কা হলো- হেড কোচ সারওয়ার ইমরান কলম্বোয় হালকা স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। যদিও তিনি এখন সুস্থতার পথে, তবে বিশ্বকাপ চলাকালীন তাকে পাওয়া যাবে না বলেই শঙ্কা রয়েছে।
নিজেদের দ্বিতীয় ওয়ানডে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করার আগে বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার বললেন, ‘পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা আমাদের জন্য ভালোই হবে। আমরা তাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে খেলছি। তাই প্রতিযোগিতা বেশ জমবে।’
২০২২ সালে প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলেন বাংলাদেশের মেয়েরা। ওই টুর্নামেন্টে নিগারদের একমাত্র জয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই। বর্তমান দলটি আগের থেকে পরিণত বলে জয়ের সম্ভাবনাও বেশি দেখছেন অধিনায়ক, ‘২০২২ সালের পর থেকে অনেক কিছু বদলে গেছে। এটা নতুন দিন, নতুন সুযোগ। সুযোগটা আমরা কাজে লাগাতে চাই।’
এই ম্যাচ নিয়ে নিজেদের লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছেন নিগার, ‘আমরা খুব জটিল কিছু করতে চাই না। সহজ পরিকল্পনায় এগোতে চাই। আগামীকালের (আজ) ম্যাচটা দুই দলের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা ভুল কম করে পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে চাই।’
পাকিস্তান ব্যাটিংয়ে ভরসা রাখছে মুনিবা আলি, সিদরা আমিন ও আলিয়া রিয়াজের ওপর। বাছাই পর্বে তিনজনই ভালো করেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সাম্প্রতিক সিরিজেও রান পেয়েছেন। বিশেষ করে সিদরা আমিন এ বছর দুইটি সেঞ্চুরি করেছেন, বর্তমানে ওয়ানডেতে পঞ্চম সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।
বোলিংয়ে পাকিস্তানের প্রধান অস্ত্র ফাতিমা সানা। এ বছর ১২ উইকেট নিয়েছেন ২৩.৭৫ গড়ে, ইকোনমি রেট ৪.৯২। কলম্বোর ওয়ার্ম-আপে তিনিই ছিলেন সেরা পারফর্মার।
কলম্বোর কেট্টারামা স্টেডিয়ামের উইকেটে বৃষ্টির কারণে কিছুটা আর্দ্রতা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ম্যাচ চলাকালীন বৃষ্টি বিঘ্ন ঘটাতে পারে, তবে স্বল্প সময়ের মধ্যে খেলা আবার শুরু হওয়ার মতো পরিবেশ তৈরি হবে বলেই ধারণা করছেন আবহাওয়াবীদরা।
পরিসংখ্যান ও তথ্য
নিগার সুলতানা পাকিস্তানের বিপক্ষে ১১টি ওয়ানডে খেলেছেন, করেছেন দুটি হাফ-সেঞ্চুরি।
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দুই দলই একে অপরের বিপক্ষে ৮টি করে ওয়ানডে জিতেছে।
ফাতিমা সানা আজ খেললে এটি হবে তার ৫০তম ওয়ানডে, তবে শ্রীলঙ্কায় এটাই প্রথম ম্যাচ।
বাংলাদেশ (সম্ভাব্য একাদশ): ফারজানা হক, রুবিয়া হায়দার, শারমিন আখতার, সোবহানা মোস্তারি, নিগার সুলতানা (অধিনায়ক, উইকেটকিপার), স্বর্ণা আক্তার, সুমাইয়া আক্তার, ফাহিমা খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌস, রাবেয়া খান, মারুফা আক্তার।
পাকিস্তান (সম্ভাব্য একাদশ): মুনিবা আলি, ওমাইমা সোহেল, সিদরা আমিন, ফাতিমা সানা (অধিনায়ক), নাটালিয়া পারভেজ, আইমান ফাতিমা, সিদরা খান (উইকেটকিপার), সাইদা আরুব শাহ, ডায়ানা বেগ, রামিন শামিম, নাশরা সান্ধু।
