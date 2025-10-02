বুমরাহ-সিরাজের তোপে মাত্র ১৬২ রানে অলআউট ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বুমরাহ-সিরাজের তোপে মাত্র ১৬২ রানে অলআউট ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটে যে ধীরে ধীরে আলো নিভে যাচ্ছে, তা কি টের পাওয়া যাচ্ছে? নেপালের মত দলের কাছে নাকানি-চুবানি খেয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারতে হলো তাদেরকে। টেস্ট এবং ওয়ানডেতেও যাচ্ছেতাই অবস্থা। তারকা ক্রিকেটার বলতে নাই বললেই চলে। যারা আছেন, তারা আবার নানা শর্তের বেড়াজালে খেলতে চান না। সুতরাং ক্রিকেটে ক্যারিবীয় সূর্য যে অস্তগামী, তা বলাই বাহুল্য।
নেপালে টি-টোয়েন্টির বিপর্যয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই ভারতের মাটিতে আজ থেকে শুরু হলো দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। প্রথম দিনই আহমেদাবাদে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় বোলিং তোপের মুখে খেই হারানোর মত অবস্থা ওয়েস্ট ইন্ডিজের।
মোহাম্মদ সিরাজ ও জসপ্রিত বুমরাহের বোলিং তোপের মুখে পড়ে মাত্র ১৬২ রানে অলআউট হয়ে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মোহাম্মদ সিরাজ ৪টি এবং বুমরাহ নেন ৩ উইকেট। ২ উইকেট নেন কুলদিপ যাদব এবং বাকি উইকেটটি নেন ওয়াশিংটন সুন্দর।
ক্যারিবীয় ব্যাটাররা দাঁড়াতেই পারেনি ভারতীয় বোলারদের সামনে। শুরুতেই শূন্য রানে আউট হয়ে যান ত্যাগনারায়ন চন্দরপল। এরপর ৮ রান করে আউট হন আরেক ওপেনার জন ক্যাম্পবেল। ওয়ানডাউনে নামা অ্যালিস আথানাজে ১২, ব্রেন্ডন কিং আউট হন ১৩ রান করে।
অধিনায়ক রস্টোন চেজ ৪৩ বলে করেন ২৪ রান, শাই হোপ আউট হন ৩৬ বলে ২৬ রান করে। সর্বোচ্চ ৩২ রান করেন জাস্টিন গ্রিভস। ৪৮ বলে ৩২ রান করে আউট হন তিনি। ১১ রান করেন খ্যারি প্রাইস।
আইএইচএস