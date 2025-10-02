বাংলাদেশের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান

বাংলাদেশের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান
নিগার সুলতানা জ্যোতিদের বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে আজ। কলম্বোয় নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ দল মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তানের। এই ম্যাচে রোদ ঝলমলে আবহাওয়ায় টসে অংশ নিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানা ও বাংলাদেশের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। ফাতিমা ডাক দেন টেলস। টসে উঠলো সেটাই। টস জিতে প্রথমে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান।
ফাতিমা বলেন, ‘উইকেটটা বেশ ভালো দেখাচ্ছে। ব্যাটিংয়ের জন্য উপযোগী মনে হচ্ছে। আমরা চাই ভালো ক্রিকেট খেলতে। বিশ্বকাপে প্রতিটি দলই কঠিন প্রতিপক্ষ। তবে আমরা বাংলাদেশকে কোয়ালিফায়ারে খেলেছি, যদি নিজেদের খেলা খেলতে পারি তবে যে কাউকেই হারানো সম্ভব।’
পাকিস্তান অধিনায়ক জানান, তাদের দলে তিনজন নতুন মুখ আজ প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলছেন।
টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতো বাংলাদেশও। বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা বলেন, ‘আমরা টসে জিতলেও প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তই নিতাম। উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য দারুণ মনে হচ্ছে। আমরা অনেকদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করছি। ফিটনেস ও স্কিলের জন্য বহু ক্যাম্প করেছি। শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখার পাশাপাশি মানসিকভাবে শক্ত থাকার চেষ্টাও করছি।’
