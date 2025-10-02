কেন দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ ছিলেন নেপালি তারকা সন্দিপ লামিছানে!
নেপালের তারকা লেগ-স্পিনার সন্দিপ লামিছানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শারজায় টি-টোয়েন্টিতে সিরিজে দলের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু ম্যাচ শুরুর মাত্র ৪৫ মিনিট আগে হঠাৎই নিজের থাকার নাম প্রত্যাহার করে নেন তিনি। এরপর সিরিজের ২য় ও ৩য় ম্যাচেও মাঠে নামেননি তিনি।
জানা গেছে, সন্দিপ লামিছানে শেষ দুই টি-টোয়েন্টিতে নিষিদ্ধ ছিলেন। নেপাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সিরিজ শেষ হওয়ার পর জানিয়েছে, লামিছানের নিষিদ্ধ থাকার খবর। কেন হঠাৎ করে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয় তাকে? মূলতঃ প্রথম ম্যাচ শুরু হওয়ার মাত্র ৪৫ মিনিট আগে খেলা থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানানোয় এ সিদ্ধান্ত নেয় নেপাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।
বোর্ডের বিবৃতিতে জানানো হয়, প্রথম ম্যাচে টসের ১৫ মিনিট আগে লামিছানের সরে দাঁড়ানোয় দল ও পুরো নেপাল ক্রিকেটের ওপর ‘গুরুতর প্রভাব’ ফেলেছে। তাই টিম ম্যানেজমেন্টের সুপারিশে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে তাকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হয়।
পরে টিম ম্যানেজমেন্টকে লামিছানে জানান, তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না বলেই খেলেননি।
যদিও লামিছানের অনুপস্থিতিতেও ইতিহাস গড়ে নেপাল। প্রথম ম্যাচে ১৯ রানে জিতে তারা প্রথমবারের মতো আইসিসির কোনো পূর্ণ সদস্যের বিপক্ষে জয় তুলে নেয়। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে ৯০ রানের বড় জয়ে সিরিজও নিশ্চিত করে তারা। যদিও শেষ ম্যাচে (ডেড রাবার) তারা ১০ উইকেটে হেরে যায়।
নেপালের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এশিয়া ও ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক ফাইনাল, যা অনুষ্ঠিত হবে ওমানে। সেখানে মালয়েশিয়া, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাপান, কুয়েত, ওমান, সামোয়া ও পাপুয়া নিউগিনির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তারা। ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার জন্য লড়বে এই দলগুলো।
নেপাল আছে গ্রুপ বি-তে, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ জাপান ও কুয়েত। ম্যাচ দুটি হবে ৮ ও ১০ অক্টোবর। সুপার সিক্সে ওঠা প্রথম তিন দল বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে।
আইএইচএস/