লোকেশ রাহুলের সেঞ্চুরি, লিড বাড়ছে ভারতের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪২ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
আহমেদাবাদ টেস্টে প্রথম দিনই সিরাজ-বুমরাহদের তোপে প্রথম ইনিংসে ১৬২ গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২ উইকেটে ১২১ রান নিয়ে দিন শেষ করে ভারত।

দ্বিতীয় দিনে ভারত এরই মধ্যে লিড নিয়েছে। সেঞ্চুরি করেছেন ওপেনার লোকেশ রাহুল। ৩ উইকেটে ২১৮ রান নিয়ে লাঞ্চ বিরতিতে গেছে ভারত। লিড ৫৬ রানের।

লোকেশ রাহুল টেস্ট ক্যারিয়ারের ১১তম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। ১৯২ বলে ১০ বাউন্ডারিতে ১০০ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। তার সঙ্গে অপর ওপেনার জশস্বী জয়সওয়াল করেছেন ৩৬ রান। শাই সুদর্শন ৭ রানে আর শুভমান গিল আউট হয়েছেন ফিফটি (৫০) করে।

সেঞ্চুরিয়ান রাহুলের সঙ্গে ধ্রুব জুরেল ১৪ রান নিয়ে ব্যাট করছেন।

এমএমআর/জিকেএস

