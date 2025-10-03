  2. খেলাধুলা

আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

ধস-জুজু কাটিয়ে সিরিজ জয়ে চোখ বাংলাদেশের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৫ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
বলতে গেলে ‘কানের পাশ দিয়ে গেছে গুলি’টা। এমনই ব্যাটিং ধস হয়েছিল, আর একটু হলে ম্যাচটাই হাতছাড়া হয়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত জিতেছে বাংলাদেশ। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে হারিয়েছে ৪ উইকেটে।

তবে এই জয়ের পরও দুশ্চিন্তা হিসেবে রয়ে গেছে ব্যাটিং ধস। আফগানদের বিপক্ষে দারুণ শুরুর পর ৯ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে বসেছিল টাইগাররা। নিয়মিতই বাংলাদেশের মিডল অর্ডার কলাপ্স করছে, সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে? স্পেশালিস্ট ব্যাটিং কোচ কি দরকার বাংলাদেশের?

সেসব আলোচনা পরে হবে। আপাতত ভাবনার মতো সময় নেই টাইগারদের। টানা দ্বিতীয় দিন তাদের ম্যাচ খেলতে নামতে হচ্ছে মাঠে। আজ শারজাতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।

আগের দিন ম্যাচের পর অধিনায়ক জাকের আলী জানিয়েছিলেন, ব্যাটিং ধস নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। এটার সমাধান কীভাবে হবে, তা নিয়ে আলোচনা করবেন তারা।

আপাতত প্রথম ম্যাচে জয়ের আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে সিরিজ জয়ে চোখ জাকেরের। বলছিলেন, ‘দিনশেষে জয় নাকি পরাজয়, সেটাই মূল কথা। এই জয় আমাদের আত্মবিশ্বাস দেবে। সিরিজ জেতার দিকে তাকিয়ে আছি।’

এই সিরিজকে দুই দলই দেখছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে। ফলে শুধু জিতলেই হবে, দলকে বিশ্বকাপের জন্য নিখুঁতভাবে প্রস্তুতও করতে হবে। ফলে বাংলাদেশের মিডলঅর্ডার ব্যাটারদের তাদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিতেই হবে।

