  2. খেলাধুলা

সিরিজ জয়ের মিশন

টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে দুই পরিবর্তন

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৯ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে দুই পরিবর্তন

সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বড় ব্যাটিং ধসের পরও আফগানিস্তানকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। শারজায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজ ফের মুখোমুখি দুই দল।

এই ম্যাচে টস জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জাকের আলী। প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

এই ম্যাচে একাদশে এসেছে দুটি পরিবর্তন। নেই তানজিম সাকিব আর তাসকিন আহমেদ। ঢুকেছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন আর শরিফুল ইসলাম।

বাংলাদেশ একাদশ
তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, জাকের আলী অনিক (অধিনায়ক), নুরুল হাসান সোহান, শামীম পাটোয়ারী, রিশাদ হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান।

এমএমআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।