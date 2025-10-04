ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ইনিংস হারের লজ্জাই দিলো ভারত

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ইনিংস হারের লজ্জাই দিলো ভারত
পরিণতিটা অনুমিতই ছিল। যেন কেবল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করলো ভারত। আহমেদাবাদ টেস্টে ইনিংস হারের লজ্জাতেই ডুবলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারত জিতেছে এক ইনিংস এবং ১৪০ রানের বিশাল ব্যবধানে।
প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৬২ রানে অলআউট হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জবাবে লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল আর রবীন্দ্র জাদেজার তিন সেঞ্চুরিতে ৫ উইকেটে ৪৪৮ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে ভারত। তখনই বলতে গেলে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যায়।
২৮৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামা ক্যারিবীয়রা ৪৬ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে।
শেষ পর্যন্ত ৪৫.১ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলআউট হয়েছে ১৪৬ রানে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেন অলিক আথানাজে। জাস্টিন গ্রেভসের ব্যাট থেকে আসে ২৫ রান।
দ্বিতীয় ইনিংসে রবীন্দ্র জাদেজা ৪টি আর মোহাম্মদ সিরাজ নেন ৩টি উইকেট।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংস: ৪৪.১ ওভারে ১৬২/১০ (জাস্টিন গ্রেভস ৩২, শাই হোপ ২৬; মোহাম্মদ সিরাজ ৪/৪০, জাসপ্রিত বুমরাহ ৩/৪২)
ভারত প্রথম ইনিংস: ১২৮ ওভারে ৪৪৮/৫ ডি. (ধ্রুব জুরেল ১২৫, রবীন্দ্র জাদেজা ১০৪*, লোকেশ রাহুল ১০০; রস্টন চেজ ২/৯০)
ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস: ৪৫.১ ওভারে ১৪৬/১০ (অলিক আথানাজে ৩৮, জাস্টিন গ্রেভস ২৫; রবীন্দ্র জাদেজা ৪/৫৪, মোহাম্মদ সিরাজ ৩/৩১)
ফল: ভারত এক ইনিংস এবং ১৪০ রানে জয়ী।
এমএমআর