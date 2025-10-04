নেতৃত্ব থেকে সরানো হলো রোহিতকে, নতুন অধিনায়ক গিল

নেতৃত্ব থেকে সরানো হলো রোহিতকে, নতুন অধিনায়ক গিল
আগামী ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে দীর্ঘদিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। এ খবর নিশ্চিত হওয়ার পর, রোহিত কি দলে অধিনায়ক হয়ে ফিরবেন? এমন প্রশ্ন উঠছিল জোরেসোরে।
সেই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেলো। ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন, তরুণ ব্যাটার শুভমন গিলকে নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি রোহিত শর্মার স্থলাভিষিক্ত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেবেন।
অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি শনিবার আহমেদাবাদে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গেছে, ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে গিলকে এখন থেকেই অধিনায়ক হিসেবে প্রস্তুত করতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর এবং বিসিসিআই সেক্রেটারি দেবজিত সাইকিয়ার সাথে আলোচনা করেই।
২৬ বছর বয়সী শুভমন গিল এখন ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক এবং টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক। রোহিতের টেস্ট থেকে অবসরের পর গিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে প্রথমবারের মতো টেস্টে নেতৃত্ব দেন এবং ওই সিরিজে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন।
রোহিত ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে ভারতের পূর্ণকালীন ওয়ানডে অধিনায়ক ছিলেন। তার অধীনে ভারত ৫৬টি ওয়ানডে খেলে ৪২টিতে জয় পায়। তিনি ২০২৩ সালের এশিয়া কাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ে নেতৃত্ব দেন এবং ভারতকে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালেও তোলেন।
