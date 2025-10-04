নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেট
বৃষ্টিতে ভেসে গেলো শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ
প্রথম ম্যাচটা অস্ট্রেলিয়া জয় পেয়েছিল বড় ব্যবধানে। অ্যাশলে গার্ডনারের সেঞ্চুরিতে ৩২৬ রান তুলে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছিল ৮৯ রানের বড় ব্যবধানে। গুয়াহাটির পর এবার তাদের ম্যাচ ছিল কলম্বোয়, স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
তবে এই ম্যাচটি মাঠেই গড়াতে পারলো না। তুমুল বৃষ্টিতে টস হলো না, একটি বলও মাঠে গড়ালো না। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করলেন ম্যাচ রেফারি জিএস লক্ষ্মী।
বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল ম্যাচটি। কিন্তু বৃষ্টির কারণে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা পর্যন্ত অপেক্ষার পর যখন দেখা গেলো ম্যাচ আয়োজন করাই সম্ভব নয়, তখন ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন রেফারি।
শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দল প্রথম ম্যাচে হেরেছিল ভারতের কাছে, ৫৯ রানে। ওই ম্যাচটিও ছিল বৃষ্টি বিঘ্নিত। তবে এবার তো আর ম্যাচই অনুষ্ঠিত হতে পারলো না। ২ ম্যাচে ১ পয়েন্ট অর্জন করলো শ্রীলঙ্কা। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার অর্জন ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট।
আইএইচএস/