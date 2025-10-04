বিশ্বকাপে রোববার আবারও মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান
এশিয়া কাপে তিনবারই পাকিস্তানকে হারিয়েছে ভারত। রোববার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে আবারও মুখোমুখি হচ্ছে ভারত এবং পাকিস্তান। এবার নারী বিশ্বকাপে।
জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছে ভারত। অন্যদিকে পাকিস্তান প্রথম ম্যাচেই হেরেছে বাংলাদেশের কাছে। নারী ক্রিকেটে একদিনের ফরম্যাটে অতীতে কোনওদিন পাকিস্তান হারাতে পারেনি ভারতকে। বিশ্বকাপে তারা যে দল নিয়ে এসেছে এবং যে ফর্মে রয়েছে, তাতে এবারও পাকিস্তানের তুলনায় ভারত শক্তিশালী, ফেবারিট।
তবে ফল যাই হোক, ম্যাচ শুরুর আগেই একটা বিতর্ক সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। কারণ, মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে হ্যান্ডশেক বিতর্ক ও বৃষ্টির আশঙ্কা। কারণ, ভারতীয়রা জানিয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে তারা হ্যান্ডশেক করবে না। যদিও মাঠের খেলা ভারত লক্ষ্য রাখছে তাদের অপরাজিত ধারাবাহিকতা ধরে রাখার দিকে।
দুই দল এখন পর্যন্ত ১১টি ওয়ানডে ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে এবং প্রতিবারই জয় পেয়েছে ভারত। প্রতিটি ম্যাচেই ভারত জিতেছে কমপক্ষে ৮০ রানে বা ৫ উইকেটের ব্যবধানে— অর্থাৎ পাকিস্তান একবারও জয়ের কাছাকাছি যেতে পারেনি।
শেষবার যখন দু’দল মুখোমুখি হয়েছিল বিশ্বকাপে, ভারতের জয়ের পর দেখা গিয়েছিল এক সুন্দর দৃশ্য- ভারতের খেলোয়াড়রা মেতে উঠেছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বিসমা মারুফের ছয় মাসের কন্যা শিশুকে নিয়ে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা পেরিয়ে, সেটি ছিল এক মানবিক মুহূর্ত যা এখনো অনেকে মনে রেখেছেন।
ভারতীয় দল শুরু করেছে দুর্দান্তভাবে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে অমানজোত কৌর ও দীপতি শর্মার লোয়ার অর্ডারের ব্যাটিং দলকে জয়ের পথে নিয়ে যায়। স্পিন আক্রমণে স্নেহ রানা, শ্রী চরনি এবং দীপতি শর্মা দারুণ ছন্দে আছেন।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ১২৯ রানে অলআউট হয়ে গেছে পাকিস্তান। ব্যাটিং লাইনআপ এখনও দুর্বল। তবে সিদরা আমিন ও মুনীবা আলি সাম্প্রতিক সময়ে ভালো ফর্মে আছেন। সিদরা শেষ তিন সপ্তাহে ১২১*, ১২২ ও ৫০* করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। তবুও শ্রীলঙ্কায় তার পারফরম্যান্স ভালো নয়- পাঁচ ইনিংসে মোটে ২৪ রান।
ভারতের সম্ভাব্য একাদশ
প্রতিকা রাওয়াল, স্মৃতি মান্ধানা, হারলিন দিওল, হারমানপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), জেমিমা রদ্রিগেজ, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), অমানজোত কৌর, স্নেহ রানা, ক্রান্তি গৌদ, শ্রী-চরনি।
পাকিস্তানের সম্ভাব্য একাদশ
মুনিবা আলি, ওমাইমা সোহেল, সিদরা আমিন, আলিয়া রিয়াজ, নাটালিয়া পারভেজ, ফাতিমা সানা (অধিনায়ক), রামিন শামিম, ডায়ানা বেগ, সিদরা নবাজ (উইকেটকিপার), নাশরা সান্ধু, সাদিয়া ইকবাল।
আবহাওয়ার ভাবনা
কলম্বোয় উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শনিবার অস্ট্রেলিয়া–শ্রীলঙ্কা ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয় টস ছাড়াই। আজও আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভালো নয়, তাই ম্যাচের ভাগ্য নির্ভর করছে আকাশের মেজাজের ওপর।
আইএইচএস/