নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ
টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো পাকিস্তান
এশিয়া কাপে তিনবার পাকিস্তানকে হারিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এবার নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আবার মুখোমুখি দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী। যদিও নারী ক্রিকেটে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে শক্তির পার্থক্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এর আগে ওয়ানডেতে ১১বার ভারতের মুখোমুখি হয়ে একবারও জিততে পারেনি পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দল।
এবার সেই জয়ের খরা কাটাতে ভারতের মুখোমুখি ফাতিমা সানার দল। কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে বৃষ্টি শঙ্কা মাথায় নিয়ে খেলতে নেমেছে দুই দল। যেখানে টস জিতলেন পাকিস্তান অধিনায়ক ফাতিমা সানা। টস জিতেই ভারতকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে পাকিস্তান।
পূর্বের ঘোষণামতোই নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপেও পাকিস্তান অধিনায়কের সঙ্গে টস করার পর করমর্দন করেননি ভারতীয় অধিনায়ক হারমানপ্রিত কউর। অর্থ্যাৎ, এশিয়া কাপে শীতল রাজনৈতিক সম্পর্কের যে ছায়া পড়েছিল, সেটাকে নারী বিশ্বকাপেও টেনে আনলো ভারত।
ব্যাট করতে নেমে সূচনাটা দারুণ এনেছিলেন ভারতের দুই ওপেনার প্রতিকা রাওয়াল ও স্মৃতি মন্দানা। ৪৮ রানের জুটি গড়ার পর ফাতিমা সানার বলে বিচ্ছিন্ন হন তারা। ২৩ রান করে আউট হন স্মৃতি মন্দানা। ৬৭ রানের মাথায় আউট হন প্রতিকা রাওয়াল। তিনি করেন ৩১ রান।
এ রিপোর্ট লেখার সময় ভারতের রান ১৮ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৭৭। ১৬ রানে হারলিন দেওল এবং ৬ রানে ব্যাট করছেন অধিনায়ক হারমানপ্রিত কউর।
