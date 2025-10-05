আফগানদের হোয়াইটওয়াশ করতে পারবে বাংলাদেশ?

আফগানদের হোয়াইটওয়াশ করতে পারবে বাংলাদেশ?
যেভাবেই হোক প্রথম দুটি ম্যাচে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। নিদারুণ ব্যাটিং ব্যর্থতার পরও শেষ মুহূর্তে নুরুল হাসান সোহানের ব্যাটে ভর করে আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে বাংলাদেশ এরই মধ্যে সিরিজ জয় করে নিয়েছে। বাকি শেষ ম্যাচ। আজ শারজায় রাত ৯টায় ম্যাচটি মাঠে গড়াতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সামনে আফগানদের হোয়াইটওয়াশ করার হাতছানি।
বাংলাদেশ ব্যাটিং দিয়ে সিরিজ জয় পায়নি। বোলিং দিয়ে জিতেছে। তৃতীয় এবং শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও বাংলাদেশ দল বোলিং দিয়ে জিতে চায়। দুই ম্যাচে ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয়ে বোলিং আক্রমণ সাজায় বাংলাদেশ। শারজায় আজ শেষ টি-টোয়েন্টিতেও একই পথে হাঁটার সম্ভাবনাই বেশি।
বাংলাদেশের সব আশা বোলিংয়েএই সংস্করণে বেশ কিছুদিন ধরে ক্রিকেটারদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে বোলিং লাইনআপে।
প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মোস্তাফিজের সঙ্গে একাদশে ছিলেন তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসান সাকিব। দ্বিতীয় ম্যাচে মোস্তাফিজ একাদশে থাকলেও বিশ্রাম দেওয়া হয় তাসকিন ও তানজিমকে। এই দুই পেসারের জায়গা নেন শরিফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। ফিল সিমন্সের কথায় পরিষ্কার, বোলারদের প্রতি ভরসা থেকেই এই সাহসের জায়গা তৈরি হয়েছে।
শুক্রবার রাতে সিরিজ জয়ের পর বাংলাদেশ কোচ সেই ব্যাখা দিয়েছেন, ‘আমাদের বোলিং ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করছে। আমরা এই মুহূর্তে সেই অবস্থায় আছি, যে কম্বিনেশনই খেলুক, ওদের ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারি। আমি মনে করি, ছয়-সাত সপ্তাহ ধরে ছেলেরা খুবই ভালো বোলিং করছে।’
ভিন্ন ভিন্ন কম্বিনেশনে বোলাররা যে মানিয়ে নিয়ে ভালো করছেন, তা তাদের পারফরম্যান্সেই পরিষ্কার। তাসকিনের জায়গায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি খেলা শরিফুল ৪ ওভারে মাত্র ১৩ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন।
বাড়তি হিসেবে ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ৬ বলে ১১ রানের ইনিংস খেলেন। আরেক পেসার তানজিমের জায়গায় একাদশে ঢোকা সাইফউদ্দিন উইকেট না পেলেও ৪ ওভারে ২২ রান দেন। সাইফউদ্দিনের জন্য ভালো ব্যাপার ছিল, মোহাম্মদ নবী ও আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো দুই আগ্রাসী ব্যাটারের সামনে ডেথ ওভারে স্লোয়ার ও ইয়র্কারের সমন্বয় মিলিয়ে বেশ কার্যকরী বোলিং করেন তিনি।
এটিকে বাংলাদেশের বোলিংয়ের এগিয়ে যাওয়া হিসেবে দেখছেন সিমন্স, ‘এটা আমাদের এগিয়ে যাওয়ার অংশ। গত দুই ম্যাচেই বোলাররা আমাদের খেলাটা তৈরি করে দিয়েছে। প্রথম ম্যাচে একটা পর্যায়ে তারা ভালো ব্যাটিং করছিল। কিন্তু বোলাররা আমাদের ম্যাচে ফেরায়। দ্বিতীয় ম্যাচে তারা ভালো শুরুর পর মাঝের ওভার ও ইনিংসের শেষে দারুণ বোলিংয়ে আমাদের বোলাররা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয়।’
বোলিং ধারাবাহিকতার মাঝে নিয়মিতই অস্বস্তি তৈরি করছেন ব্যাটাররা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ব্যাটিং ভরাডুবির জুজু এখনো রয়ে গেছে দলের মধ্যে। প্রথম ম্যাচে হঠাৎ করেই ভেঙে পড়েছিল মিডল অর্ডার। দ্বিতীয় ম্যাচে মিডল অর্ডার ভালো করলেও টপ অর্ডার আর লোয়ার মিডল অর্ডারে ধস দেখা গেছে। আজ সেই জুজু কাটানোর সুযোগ থাকছে।
