  2. খেলাধুলা

টস জিতে আফগানদের ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
টস জিতে আফগানদের ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে আফগানিস্তান। এই দলটির বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট সিরিজ জেতাও অনেক বড় কিছু। সে জায়গায় আফগানদের হোয়াইটওয়াশ করাটা স্বপ্নের চেয়ে কম ছোট নয়।

প্রথম দুই ম্যাচ জিতে এরই মধ্যে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ দল। এবার রশিদ খানের দলকে হোয়াইটওয়াশ করার পালা। সে লক্ষ্যে শারজায় আজ টস করতে নেমে জয় পেলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জাকের আলী অনিক। টস জিতে তিনি প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানানলেন আফগানিস্তানকে।

নতুন উইকেটে ম্যাচ হওয়ায় আগে বোলিং করাই ভালো মনে করেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। প্রথম দুই ম্যাচেও একই কৌশলে সফলতা পেয়েছে তার দল।

জাকের আলি বলেন, `আমরা প্রথমে বোলিংই করতে চেয়েছি। উইকেটটা একদম নতুন, তাই শুরুতেই সুবিধা নিতে চাই। আগের দুই ম্যাচেও এই পরিকল্পনা ভালো কাজ করেছে। ফিল্ডিংয়েও আমরা দারুণ উন্নতি করেছি এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত আছি। টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ফিল্ডিং খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা সেই জায়গাটিতেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছি।‘

বাংলাদেশ দলে এক পরিবর্তন এসেছে। বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান বিশ্রামে, তার জায়গায় দলে ফিরেছেন তরুণ পেসার তানজিম হাসান সাকিব।

আফগান অধিনায়ক প্রথমে ব্যাটিংই করতে চেয়েছেন। অধিনায়ক রশিদ খান জানান, `উইকেটটা ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো, তবে পরে কিছুটা কঠিন হয়ে যায়। তাই আমরা আসলে ব্যাট করতে চেয়েছিলাম। প্রথম ১০ ওভার আমাদের দুর্বল দিক- এটা শুধু এই সিরিজ নয়, এশিয়া কাপ ও ট্রাই-সিরিজেও ছিল। এই জায়গায় উন্নতি করাই এখন সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। শেষ ১০ ওভারে আমরা ভালো করি, কিন্তু শুরুর ১০ ওভারেই ম্যাচের ধারা নির্ধারিত হয়।‘

রশিদ আরও বলেন, `এখন আমাদের দলে ভালো ব্যাকআপ আছে। আগে এটা ছিল না। এখন প্রতিটি খেলোয়াড়ের বিকল্প আছে, যা দলকে আরও শক্তিশালী করেছে। বিশ্বকাপের আগে এটা আমাদের জন্য দারুণ সুযোগ।‘

আফগানিস্তান দলে এক পরিবর্তন এসেছে। নুর আহমাদ নেই, তার জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন বশির আহমেদ।

আফগানিস্তান একাদশ

রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), ইবরাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, দারবিশ রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান (অধিনায়ক), ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, বশির আহমেদ, মুজিব-উর রহমান, আবদুল্লাহ আহমদজাই।

বাংলাদেশ একাদশ

পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, নুরুল হাসান, জাকের আলী অনিক (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শামীম হোসেন, রিশাদ হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব।

আইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।