আরও একটি বিশ্বকাপ, ভারতের কাছে আরও একবার পাকিস্তানের হার
ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এখন এমনিতেই শক্তির বিস্তর পার্থক্য। আর ক্রিকেটে ম্যাচটা যদি হয় যে কোনো ফরম্যাটের যে কোনো বিশ্বকাপ, তাতেও সমস্যা নেই। ফল একটাই। ভারতের কাছে পাকিস্তানের হার। এ যেন নিয়তি। যার অমোঘ বিধান খণ্ডানোর সাধ্য নেই পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের। সেটা হোক পুরুষ ক্রিকেট কিংবা নারী ক্রিকেট।
এবার নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে মুখোমুখি হয়েও যথারীতি হার দেখলো পাকিস্তান। কলম্বোয় পাকিস্তানকে ৮৮ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে এবারের বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিলো ভারত।
কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ২৪৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ক্রান্তি গৌড় ও দীপ্তি শর্মার দুর্ধর্ষ বোলিংয়ে ১৫৯ রানে গুটিয়ে গেছে পাকিস্তান। ৮৮ রানের এই এই জয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের অপরাজিত থাকার ধারা অব্যাহতই রইলো- এখন পর্যন্ত ১২ ওয়ানডের ১২টিতেই জয় ভারতের।
ভারতের ইনিংসের শুরুটা ছিল মন্থর। মেঘলা আবহাওয়ায় টস জিতে পাকিস্তান বোলিং নেয় এবং বাঁ-হাতি স্পিনার সাদিয়া ইকবালকে দিয়ে ইনিংস শুরু করে। শুরুর দিকে ভারতীয় ব্যাটাররা সংগ্রাম করলেও হারলিন দেওল (৪৬) ও প্রতিকা রাওয়াল (৩১) কিছুটা স্থিতি এনে দেন। অধিনায়ক হরমনপ্রিত কউর বড় ইনিংস খেলতে না পারলেও জেমিমা রদ্রিগেজ (৩২) ও পরে রিচা ঘোষ ইনিংসের গতি বাড়ান।
শেষদিকে রিচা ঘোষ ২০ বলে ৩৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ভারতকে ২৪৭ রানে পৌঁছে দেন- যা কোনো অর্ধশতক ছাড়াই নারীদের ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড।
২৪৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপদে পড়ে পাকিস্তান। চতুর্থ ওভারেই মুনিবা আলি অদ্ভুতভাবে রানআউট হন- ক্রিজে ব্যাট তুলেই বল হাতে উইকেট ভাঙেন দীপ্তি শর্মা। এরপর ক্রান্তি গৌড় তার গতি ও নির্ভুল দৈর্ঘ্যে পাকিস্তানের টপ অর্ডার ধ্বংস করেন।
সাদাফ শামাস (০) ও আলিয়া রিয়াজ (০) দ্রুত ফেরার পর দল পড়ে (২৬/৩) দারুণ এক চাপে। এক প্রান্তে সিদরা আমিন (৮১ বলে ১০৬ রান) একাই লড়াই চালিয়ে যান, মাঝে নাতালিয়া পারভেজ (৩৩) কিছুটা সঙ্গ দিলেও তা যথেষ্ট হয়নি।
ক্রান্তি গৌড় ছিলেন বল হাতে দুর্দান্ত- ৮ ওভারে ২০ রানে ৩ উইকেট। তার সঙ্গে দীপ্তি শর্মা ১০ ওভারে ৪৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে পাকিস্তানের মাঝারি ও নিম্ন ব্যাটিং লাইনআপ গুঁড়িয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত ৪৩ ওভারেই পাকিস্তান অলআউট হয় ১৫৯ রানে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত ২৪৭/১০, ৫০ ওভার (দেওল ৪৬, ঘোষ ৩৫*, বেগ ৪-৬৯, সানা ২-৩৮)
পাকিস্তান ১৫৯ (সিদরা আমিন ৮১, গৌড় ৩-২০, দীপ্তি ৩-৪৫, রাণা ২-৩৮)
ফল: ভারত ৮৮ রানে জয়ী।
