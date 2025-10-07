অস্ট্রেলিয়া দল থেকে বাদ লাবুশেন, অভিষেকের অপেক্ষায় রেনশ
ভারতের বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজের জন্য ঘোষিত অস্ট্রেলিয়ার দল থেকে বাদ পড়লেন মার্নাস লাবুশেন। তার পরিবর্তে দলে সুযোগ পেয়েছেন কুইন্সল্যান্ড সতীর্থ ম্যাট রেনশো, যিনি প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে ডাক পেলেন।
লাবুশেনের বাদ পড়া তেমন অপ্রত্যাশিত নয়। শেষ দশ ওয়ানডে ইনিংসে তার সর্বোচ্চ স্কোর মাত্র ৪৭। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আগের সিরিজেও তিনি জায়গা পাচ্ছিলেন না, যদি না ম্যাট শর্ট চোটের কারণে ছিটকে যেতেন। লাবুশেন এখন ঘরোয়া শেফিল্ড শিল্ডে খেলে টেস্ট দলে ফেরার চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারবেন— তাসমানিয়ার বিপক্ষে মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই তিনি করেছেন ১৬০ রান।
অন্যদিকে, রেনশো ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর সুযোগ পেলেন। অস্ট্রেলিয়া ‘এ’- এর হয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেন তিনি। ২০২১ সালের নভেম্বর থেকে তিনি ৫০ ওভারের ফরম্যাটে ৪৮.৬৮ গড়ে রান করেছেন, যেখানে সাতটি সেঞ্চুরির মধ্যে ছয়টি এসেছে এ সময়ে। পাশাপাশি টি-টোয়েন্টিতেও মিডল অর্ডারে কার্যকর ব্যাটার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন।
মিচেল স্টার্ক দীর্ঘ বিরতির পর আবারও দলে ফিরেছেন। তিনি গত নভেম্বরের পর প্রথমবার ওয়ানডে খেলবেন। উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারি প্রথম ম্যাচে থাকছেন না, কারণ তিনি শেফিল্ড শিল্ডে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলবেন। তার জায়গায় দলে থাকবেন জশ ইংলিস, যিনি ইনজুরি কাটিয়ে ফিরেছেন এবং দুই ফরম্যাটেই খেলবেন।
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এখনও সুস্থ হননি। নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে তিনি কব্জি ভেঙে ফেলেছিলেন, তাই ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে থাকছেন না। ক্যামেরন গ্রিনকে রাখা হয়েছে শুধু ওয়ানডে সিরিজের জন্য; তিনি এরপর শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন অ্যাশেজের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে।
অস্ট্রেলিয়ান নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান জর্জ বেইলি বলেন, ‘আমরা ওয়ানডে সিরিজ এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুটি ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছি। কিছু খেলোয়াড়কে পরবর্তীতে বিশ্রাম দেওয়া হবে, কারণ আমরা একদিকে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিচ্ছি, অন্যদিকে টেস্ট মৌসুমের কথাও ভাবছি।’
অলরাউন্ডার কুপার কনোলি, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন, বজায় রেখেছেন নিজের জায়গা। এছাড়া মিচেল ওয়েনেরও সুযোগ রয়েছে ওয়ানডে অভিষেকের, যিনি আগের সিরিজে চোটের কারণে খেলতে পারেননি।
টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন নাথান এলিস, যিনি প্রথম সন্তানের জন্মের কারণে নিউজিল্যান্ড সফর মিস করেছিলেন। তবে শন অ্যাবট ওয়ানডে দলে জায়গা পাননি, যদিও টি-টোয়েন্টিতে থাকছেন।
অস্ট্রেলিয়ার সূচি
ওয়ানডে সিরিজ বনাম ভারত: পার্থ (১৯ অক্টোবর), অ্যাডিলেড (২৩ অক্টোবর), সিডনি (২৫ অক্টোবর)
প্রথম দুটি টি-টোয়েন্টি: ক্যানবেরা (২৯ অক্টোবর), মেলবোর্ন (৩১ অক্টোবর)
অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দল বনাম ভারত
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটকিপার), কুপার কনলি, বেন ডওয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস (উইকেটকিপার), মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথ্যু শর্ট, মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জাম্পা।
অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি দল (প্রথম দুই ম্যাচের জন্য)
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, জেভিয়ার বার্টলেট, টিম ডেভিড, বেন ডওয়ারশুইস, নাথান এলিস, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস (উইকেটকিপার), ম্যাথিউ কুনেমান, মিচেল ওয়েন, ম্যাথিউ শর্ট, মার্কাস স্টইনিস, অ্যাডাম জাম্পা।
