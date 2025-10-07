  2. খেলাধুলা

ওয়ার্কিং কমিটিতে নেই ফারুক

বুলবুল-আসিফ-পাইলট-ফাহিমরা বিসিবিতে কে কোন দায়িত্বে

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৩১ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম আগেরদিন রাতেই জানিয়েছিলেন, ৭ অক্টোবরের মুলতবি সভাতেই তারা সব স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো করে ফেলবেন। যে কথা, সেই কাজ।

গতকাল সোমবার নির্বাচনের পর যে সভাতে সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচন করা হয়, আজ মঙ্গলবার সেই সভার বর্ধিত অংশে ঠিক সবগুলো স্ট্যান্ডিং কমিটি করা হয়েছে। ২৪ স্ট্যান্ডিং কমিটির কোথাও নেই সিনিয়র সহসভাপতি ফারুক আহমেদ। তবে সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল সর্বাধিক ৩ কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছে। ওয়ার্কিং, বিপিএল ও গ্রাউন্ডস এই তিন কমিটি প্রধানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বুলবুলের ওপর।

তিনি বোর্ডে নেই। এমনকি কাউন্সিলরও নন। তাই তার বোর্ডে কোনো পদে থাকার কথা না। তিনি মানে মাহবুব আনাম তাই আর বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নন।

ক্রিকেট পাড়ার পরিচিত মুখ, প্রতিষ্ঠিত সংগঠক মাহবুব আনামের পরিবর্তে বিপিএলের নতুন চেয়ারম্যান হলেন বিসিবির নতুন নির্বাচিত সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের মেম্বার সেক্রেটারি করা হয়েছে ইফতিখার রহমান মিঠুকে ।

শুধু বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল চেয়ারম্যান বদলই নয়, যেহেতু বিসিবির নতুন পরিচালক পর্ষদের ২০ জনই নতুন, তাই বেশিরভাগ স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানও হয়েছেন একদম নতুন।

২৪টি স্ট্যান্ডিং কমিটির কোথাও নেই বিসিবির সিনিয়র সহসভাপতি ফারুক আহমেদ। আর দুটি মাত্র কমিটি অপরিবর্তিত আছে। তার একটি হলো ক্রিকেট অপারেশন্স। আর অন্যটি আম্পায়ার্স কমিটি।

ক্রিকেট অপস চেয়ারম্যান হিসেবে নাজমুল আবেদিন ফাহিম বহাল আছেন। একইভাবে ইফতিখার রহমান মিঠুও আম্পায়ার্স কমিটি প্রধান পদে থেকে গেছেন।

তবে মিঠু আর মিডিয়া কমিটি চেয়ারম্যান নন। সেই পদে এসেছেন প্রথমবার বিসিবি পরিচালক হিসেবে জিতে আসা আমজাদ হোসেন।

ধারণা করা হচ্ছিল, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা থাকায় জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট কিংবা আব্দুর রাজ্জাকের কেউ একজন হতে পারেন গেম ডেভেলপমেন্ট চেয়ারম্যান। কিন্তু তারা কেউ নন। এই পদের প্রধান করা হয়েছে ইশতিয়াক সাদেককে।

বিপিএল কমিটি প্রধানের পদ ছাড়া বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ওয়ার্কিং কমিটিরও চেয়ারম্যান। এছাড়া তিনি গ্রাউন্ডস কমিটিরও প্রধান।

পাইলট হয়েছেন হাই পারফরমেন্স ইউনিটের চেয়ারম্যান। জাতীয় দলের সাবেক বাঁহাতি স্পিনার আব্দুর রাজ্জাককে করা হয়েছে উইমেন্স উইংয়ের চেয়ারম্যান। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও সাবেক ক্রিকেটার আসিফ আকর পেয়েছেন বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটির প্রধানের দায়িত্ব।

অন্যদিকে সিসিডিএমের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন আদনান রহমান দীপন। এই কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে সিসিডিএমের সাবেক সদস্য সচিব ফাইয়াজুর রহমান মিতুকে। ফাইয়াজুর রহমান মিতু ডিসিপ্লিনারি কমিটিরও চেয়ারম্যান হয়েছেন।

বিসিবির ২৪ ওয়ার্কিং কমিটি
ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান: আমিনুল ইসলাম বুলবুল
ক্রিকেট অপারেশন্স: নাজমুল আবেদীন ফাহিম
বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল: আমিনুল ইসলাম বুলবুল (মেম্বার সেক্রেটারি ইফতেখার রহমান মিঠু)
ফাইন্যান্স কমিটি: নাজমুল ইসলাম (ভাইস চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন)

ডিসিপ্লিনারি কমিটি: ফাইজুর রহমান মিতু
গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটি: ইশতিয়াক সাদিক
টুর্নামেন্ট কমিটি: আহসান ইকবাল চৌধুরী
বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটি: আসিফ আকবর
গ্রাউন্ডস কমিটি: আমিনুল ইসলাম বুলবুল (ভাইস চেয়ারম্যান রাহাত শামস)

ফ্যাসিলিটি-ম্যানেজমেন্ট কমিটি: শানিয়ান তানিম ।
আম্পায়ার্স কমিটি: ইফতেখার রহমান মিঠু
মার্কেটিং অ্যান্ড কর্মাশিয়াল: সাখাওয়াত হোসেন
মেডিক্যাল কমিটি: মনজুর আলম

টেন্ডার অ্যান্ড পারচেজ: আবুল বাশার (ভাইস চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান)
মিডিয়া কমিটি: আমজাদ হোসেন
অডিট কমিটি: মোখলেসুর রহমান খান
উইমেন্স উইং: আব্দুর রাজ্জাক

লজিস্টিক অ্যান্ড প্রোটোকল কমিটি: ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল
সিকিউরিটি কমিটি: মেহেরাব আলম চৌধুরী
সিসিডিএম: আদনান রহমান দীপন (ভাইস চেয়ারম্যান ফায়জুর রহমান)
ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ কমিটি: জুলফিকুর আলি খান

হাইপারফরম্যান্স: খালেদ মাসুদ পাইলট
বাংলাদেশ টাইগার্স: রাহাত শামস
ওয়েলফেয়ার কমিটি: মোকছেদুল কামাল

