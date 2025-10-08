  2. খেলাধুলা

ওয়ানডেতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান: পরিসংখ্যানে কে এগিয়ে?

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৪ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
টি-টোয়েন্টির আমেজ কাটিয়ে আড়মোড়া ভাঙার সময় এলো। এবার ওয়ানডে লড়াই বাংলাদেশ আর আফগানিস্তানের। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে আজ (বুধবার) মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। আবুধাবিতে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছয়টায়।

ওয়ানডেতে বাংলাদেশ আর আফগানিস্তানের মধ্যে কে এগিয়ে? পরিসংখ্যান বলছে, দুই দল ৫০ ওভারের ফরম্যাটে মুখোমুখি হয়েছে মোট ১৯ বার। এর মধ্যে এগিয়ে বাংলাদেশ। তারা জিতেছে ১১ ম্যাচ, আফগানদের জয় ৮টি।

দ্বিপাক্ষীয় সিরিজের হিসেব করলে দুই দল সমানে সমান। বাংলাদেশ আর আফগানিস্তান জিতেছে দুটি করে।

সবশেষ পাঁচবারের মুখোমুখি লড়াইয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে ৩-২ ব্যবধানে। তবে সর্বশেষ ওয়ানডেতে আফগানদের কাছে হেরে গিয়েছিল টাইগাররা। ২০২৪ সালের নভেম্বরে শারজায় বাংলাদেশকে ৫ উইকেট হারায় আফগানিস্তান।

