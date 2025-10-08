টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ
টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করেছে বাংলাদেশ। শারজায় তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার পর এবার আবুধাবিতে ২ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। টি-টোয়েন্টিতে ভালো করার পর অবশ্যই ওয়ানডেতেও ভালো করতে চাইবে বাংলাদেশ।
টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে আফগানিস্তান। তুলনায় ওয়ানডেতে এগিয়ে বাংলাদেশ। সে জায়গায় টি-টোয়েন্টিতে ভালো খেলার পর ওয়ানডেতে সিরিজেও আফগানদের হারানোর লক্ষ্যে আজ মাঠে নামছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল।
এরই মধ্যে টস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। টস জিতলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ এবং টস জিতেই প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
আবুধাবির আবহাওয়া রৌদ্রোজ্জ্বল ও মনোরম- একদম ক্রিকেটের উপযুক্ত দিন! আজ দু’দলেই একজন করে নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছেন। বাংলাদেশ দলে অভিষেক হচ্ছে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ব্যাটার সাইফ হাসানের, অন্যদিকে আফগানিস্তান তাদের নতুন বাঁ-হাতি পেসার বাশির আহমেদকে দিচ্ছে আন্তর্জাতিক অভিষেকের সুযোগ। দুই দলের সমর্থকদেরই তাই চোখ থাকবে এই দুই তরুণ তারকার পারফরম্যান্সের দিকে।
আফগানিস্তান একাদশ
রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ আতাল, রহমত শাহ, হাশমতুল্লাহ শহিদি (অধিনায়ক), আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, নানগেলিয়া খারোত, এ এম গজনফর, বাশির আহমেদ।
বাংলাদেশ একাদশ
তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, সাইফ হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলী অনিক (উইকেটকিপার), তাসকিন আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, হাসান মাহমুদ, তানভীর ইসলাম।
