  2. খেলাধুলা

ব্যাটিংকেই দুষছেন মিরাজ

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৭ এএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
ব্যাটিংকেই দুষছেন মিরাজ

ব্যাটাররা বোর্ডে লড়াই করার মতো পুঁজি দিতে পারেননি। আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ২২১ রানেই অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। বোলাররা ৪৭.১ ওভার পর্যন্ত আফগানদের আটকে রেখেও শেষ পর্যন্ত পারেননি। ৪ উইকেটে হেরে সিরিজ শুরু করেছে টাইগাররা।

কোথায় হেরেছে বাংলাদেশ? অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ ম্যাচ শেষে দুষলেন ব্যাটারদেরই। মিরাজের কথা, ‘শেষদিকে আমরা জুটি পাইনি। সেখানেই সমস্যাটা হয়েছে। এই উইকেটে ব্যাট করা কঠিন ছিল। উইকেটে কিছুটা টার্ন ছিল। তবে যদি ২৬০ রানের বেশি করতে পারতাম, তাহলে ভালো হতো। আমাদের ভালো বোলার আছে। কিন্তু তাদের হাতে যথেষ্ট রান তুলে দিতে পারিনি।’

সিরিজের প্রথম ম্যাচেই হার। ২০২৭ বিশ্বকাপের জন্য বাছাইপর্ব যাতে খেলতে না হয়, সেজন্য এই সিরিজটা জেতা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মিরাজ ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। তার কথা, ‘আমাদের সুযোগ আছে। এক ম্যাচ গেছে, আরও দুটি বাকি আছে। কিছু ভুল করেছি, যত দ্রুত সম্ভব এগুলো থেকে শিখব। আমি আত্মবিশ্বাসী ছেলেরা পরের ম্যাচে ভালো করবে।’

এমএমআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।