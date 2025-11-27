প্রথম টি-টোয়েন্টি
টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ
টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করার সুখস্মৃতি নিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি দুই দল।
এই ম্যাচে টস জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ আয়ারল্যান্ড আগে ব্যাট করবে।
টি-টোয়েন্টিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের সবশেষ সাক্ষাত হয়েছিল ২০২৩ সালের মার্চে এই চট্টগ্রামেই। সে ম্যাচে হেরেছিল টাইগাররা। তবে সবশেষ পাঁচ লড়াইয়ে ওই একটিই জয় আইরিশদের, বাংলাদেশ জিতেছে ৩টিতে। একটি ম্যাচ হয়েছে পরিত্যক্ত।
এমএমআর