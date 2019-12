উইজডেনের এক দশকের সেরা একাদশে সাকিব

কথায় বলে, ‘হাতি মরলেও লাখ টাকা’। ব্যাপটারটা ঠিক যেন তেমনই। এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ হলেও সাকিব আল হাসানের অর্জন তো আর মুছে যাবে না। সেই অর্জন দিয়েই তাকে মাপতে চান সবাই। ক্রিকেটের বাইবেলখ্যাত উইজডেন অ্যালমানাকের বিচারেও সেরা ক্রিকেটারদের অন্যতম হলেন সাকিব আল হাসান।

গত ১০ বছরে কত শত ক্রিকেটার এলেন-গেলেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কত স্পিনার, কত অলরাউন্ডার, কত ব্যাটসম্যান! তাদের মধ্য থেকেই গত দশ বছরের সেরা ওয়ানডে একাদশ বাছাই করে নিয়েছে উইজডেন। সেই একাদশে রয়েছে বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানের নাম।

কেন সাকিব আল হাসানকে বেছে নিল উইজডেন। গত এক দশকে সাকিবের অর্জন কি? পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, গত এক দশকে তথা ২০১০ সাল থেকে ওয়ানডেতে সাকিব খেলেছেন মোট ১৩১টি ম্যাচ। এই সময়ের মধ্যে উইকেট নিয়েছেন ৩০.১৫ গড়ে ১৭৭টি আর রান করেছেন ৩৮.৮৭ গড়ে ৪২৭৬। সাকিবের চেয়ে বেশি উইকেট নেই আর কারো। অলরাউন্ডার হিসেবেও সাকিব অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং, তাকে বাছাই করে নেয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না উইজডেনের।

সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপেও সেরা পারফরমার ছিলেন সাকিব। ১০ প্লাস উইকেট এবং ৬০০ প্লাস রান সংগ্রহ করে সেরা অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন তিনি। শুধু এই বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করলেই সাকিবকে রাখতে হবে অনেক ওপরে। তারওপর উইজডেন বিবেচনায় এনেছে গত এক দশকের পারফরম্যান্স।

গত এক দশকের সেরা ওয়ানডে দলে দুই ওপেনার ভারতের রোহিত শর্মা এবং অস্ট্রেলিয়ান ডেভিড ওয়ার্নার। ২০১০ থেকে ৫৩.৫০ গড়ে রোহিতের রান ৮১৮৬ আর ৪৭.৮৮ গড়ে ওয়ার্নার করেছেন ৪৮৮৪ রান।

এক দশক তো বটেই, সর্বকালের সেরা ওয়ানডে ব্যাটসম্যান হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় অধিনায়ক স্বাভাবিকভাবেই রয়েছেন এই তালিকার তিন নম্বর স্থানে। এরপর যথাক্রমে ব্যাটিংয়ে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ার্স, ইংল্যান্ডের জস বাটলার এবং ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনি।

বাটলার ও ধোনি দুজনই উইকেটরক্ষক হওয়ায় ম্যাচ জেতাতে পারা একজন অলরাউন্ডার দরকার দলে। সেই বিবেচনায় যোগ্য হিসেবে এসেছে সাকিব আল হাসানের নাম। সাকিব ছাড়া স্পিনার আর কেউ নেই এই দলে। চার পেসার শ্রীলঙ্কার লাসিথ মালিঙ্গা, অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক, নিউজিল্যান্ডের ট্রেন্ট বোল্ট এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ডেল স্টেইন।

ODI team of the decade



It wasn't easy, but after an intense debate, our panel settled on the following names.



What's your take?https://t.co/ITE0y4JnHy