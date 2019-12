কানেরিয়া বিতর্ক : এবার উল্টো সুর শোয়েবের কণ্ঠে

আগুনে ঘি ঢালার কাজটা তিনিই করেছিলেন। এক টিভি আলোচনায় এসে শোয়েব আখতার দাবি করেছিলেন, শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণেই পাকিস্তান দলে সুযোগ পেতেন কম দানিশ কানেরিয়া। এমনকি সতীর্থদের বাজে আচরণের মুখোমুখিও হতেন তিনি।

শোয়েব আখতারের এই মন্তব্যের পর যেন জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি ঢেলে দেয়া হয়। ধাউ ধাউ করে সেই আগুন জ্বলে ওঠে পাকিস্তানে। ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে সেই আগুনের লেলিহান শিকা। ভারতীয় মিডিয়াগুলো দাবি, পাকিস্তানে নন মুসলিন খেলোয়াড়রা সুযোগ পায় না, তার উদাহরণ তো এটাই।

পরিস্থিতি যখন ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে, নীরবতা ভেঙে শোয়েব আখতার এবার দাবি করলেন, দানিশ কানেরিয়াকে নিয়ে তার মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন নাকি, ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে আলাদা করে রাখার সংস্কৃতি পাকিস্তানের নয়। মুসলিম, হিন্দু এবং অন্য সংখ্যালঘুদেরও বাসভূমি পাকিস্তান।

প্রথমত দিন কয়েক আগে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শোয়েব আখতার দাবি করেন, ‘পাকিস্তান ক্রিকেট দলে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার কানেরিয়ার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। কারণ কানেরিয়ার ছিলেন হিন্দু। তাই দলে কানেরিয়া ছিলেন ব্রাত্য। অনেকে কানেরিয়ার সঙ্গে বসে খেতে পর্যন্ত চাইত না।’

শোয়েবের এমন বিতর্কিত মন্তব্যে তোলপাড় হয় পাকিস্তান ক্রিকেট। জাভেদ মিয়াঁদাদের মতো সাবেক পাক ক্রিকেটার কানেরিয়ার সমালোচনা করেন। মোহাম্মদ ইউসুফের মতো তারকা শোয়েবকে তার মন্তব্যের জন্য কটাক্ষ করে কথা বলেছেন। ইনজামাম-উল হকও বলেছেন, ‘পাকিস্তানিদের হৃদয়টা অনেক বড়। এখানে সব ধর্মের ঠাঁই আছে। কানেরিয়ার সঙ্গে এমন কিছুই ঘটেনি।’

এমন পরিস্থিতিতে শনিবার নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শোয়েব বলেছেন, ‘আমার কথা ভুল প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে আলাদা করে রাখার সংস্কৃতি পাকিস্তান দলে কোনওদিনই ছিল না। দলের অলিখিত নিয়ম ছিল, সবাইকে সম্মান দিতে হবে। দু-একজন ক্রিকেটার কানেরিয়া সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করত ঠিকই। তবে এই ধরনের ক্রিকেটার সব দলেই থাকে। ওই ধরনের মন্তব্য শুনে আমি শুরুতেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। বৈষম্যের বীজ অঙ্কুরেই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।’

শোয়েবের দাবি, কানেরিয়াকে করা বৈষম্যমূলক মন্তব্য শুনে তার রাগ হত। ইউটিউব চ্যানেলে শোয়েব বলেছেন, ‘আমি ওদের বলেছিলাম ওকে (দানিশ কানেরিয়া) নিয়ে এমন মন্তব্য করলে তোমাদের ছুড়ে ফেলে দেব। এটা আমাদের দেশের সংস্কৃতি নয়।’

I watched the mess that was made of my statement, which was taken completely out of context.

I have given a thorough & complete response to all the criticism, addressing it point by point. Watch the video. Understand what i was trying to say.https://t.co/9NY5zPIAdW pic.twitter.com/gxb5M5eGsd