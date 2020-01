সিডনি টেস্টে প্রথম রান নিতে স্মিথের কত বল লেগেছিল, জানেন?

মোট ১৮২ বল খেলেছেন স্টিভেন স্মিথ। রান করেছেন ৬৩টি। মার্নাস ল্যাবুশানের সঙ্গে ১৫৬ রানের জুটি গড়ে বিচ্ছিন্ন হন তিনি। তবে ইনিংস শুরুর সময় বেশ একটা অস্বস্তিতেই পড়ে গিয়েছিলেন স্টিভেন স্মিথ। কারণ, তার ব্যাট থেকে প্রথম রান আসতেই খেলতে হয়েছে মোট ৩৯ বল।

৩৯ বল? শুনতে অবাক করা বিষয় হলেও এটাই সত্যি। সাড়ে ছয় ওভার এবং যন্ত্রণাকর ৪৬ মিনিট। এরপরই প্রথম রান স্কোরবোর্ডে যোগ করতে পারলেন সাবেক অসি অধিনায়ক।

সিডনিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার সিরিজের তৃতীয় টেস্টের প্রথমদিন স্টিভ স্মিথের এই মন্থর গতির ব্যাটিং নজর কাড়ল পুরো ক্রিকেটমহলের।

টেস্ট ক্যারিয়ারে প্রথম রান করতে এর আগে কখনও এত বল খেলেননি তিনি। কখনও এত মিনিটও লাগেনি স্মিথের। ২০১৪ সালে মেলবোর্নে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম রান করতে ১৮ বল লেগেছিল স্মিথের। সেই ইনিংসে শেষ পর্যন্ত ১৯২ রানে থেমেছিলেন তিনি। শুক্রবার অবশ্য অত লম্বা খেলেননি।৬৩ রানে আউট হয়ে যান।

প্রথম দিনের শেষে মার্নাস লাবুশানের ব্যাটে ভর দিয়ে বড় রানের পথে অস্ট্রেলিয়া। লাবুশানে অপরাজিত রয়েছেন ১৩০ রানে। সঙ্গে ম্যাথু ওয়েড রয়েছে ২২ রানে। জো বার্নস (১৮), ডেভিড ওয়ার্নার (৪৫) ও স্মিথ ফিরে গিয়েছেন ড্রেসিংরুমে। কিউয়ি বোলারদের মধ্যে কলিন ডি গ্র্যান্ডহোমই সফলতম বোলার (২/৬৩)।

তবে লাবুশানের সেঞ্চুরির দিনেও আলোচনায় উঠে আসছে স্মিথের প্রথম রানে পৌঁছনোর প্রাণপন চেষ্টা। ১৯৯১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ডেভিড বুনের পর কোনো অসি ব্যাটসম্যান টেস্টে রানের খাতা খুলতে এত সময় নেননি।

