ক্রিকেট মাঠে বিচরণ করছিল দুটি সাপ!

ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসর রঞ্জি ক্রিকেটের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে মুম্বাইয়ের বিপক্ষে সহজ জয় পেয়েছে কর্ণাটক। চারদিনের ম্যাচে মাত্র ৩ দিনেই ৫ উইকেটের ব্যবধানে জিতেছে বিজয় হাজারে ও সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফির চ্যাম্পিয়নরা।

তবে এই ম্যাচে অংশ নেয়া খেলোয়াড়দের বেশি আলোচনায় এখন একজন সাপুড়ে। যিনি একদিনেই মাঠ থেকে ধরেছেন দুইটি সাপ। ম্যাচের তৃতীয় দিন অর্থাৎ আজ (রোববার) ম্যাচের মূল নায়ক রবিকুমার সমর্থকে ছাপিয়ে গেছেন অজ্ঞাত সেই সাপুড়ে।

মুম্বাইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে (বিকেসি) ম্যাচের শুরু থেকেই রাখা হয়েছিল সেই সাপুড়েকে। যার কার্যকরিতা পাওয়া গিয়েছে শেষ দিনে এসে। মাঠের খেলায় মুম্বাইয়ের ব্যাটসম্যানরা কর্ণাটকের বোলারদের কোনো জবাব দিতে না পারলেও, মাঠে হাজির হওয়া সাপ দুইটিকে ঠিকই নিজের বশে নিয়ে আসেন সেই সাপুড়ে।

যেকোনো সময় সাপের দেখা মিলতে পারে মাঠে- এ ভাবনা থেকেই মূলত একজন সাপুড়েকে সার্বক্ষণিক রাখা হয় গ্যালারিতে। যেই না মাঠে ঢুকতে দেখা যায় একটি সাপ, সঙ্গে সঙ্গে সেটি ধরে ফেলেন সেই সাপুড়ে। খানিকপরে আরেকটি সাপ মাঠের মধ্যে ঢোকার মুখে ধরা পড়ে সেই সাপুড়ের হাতে।

সাপ ধরার এই ছবি আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন ভারতীয় সাংবাদিক অমল করহরকার। তিনি ক্যাপশনে লিখে দেন, ‘বিকেসিতে আজকের দিনের হাইলাইটসই এটি। সাপুড়ে আজকের দিনে তার দ্বিতীয় সাপটি ধরলো। যদিও এটি বিষহীন সাপ।’

চলতি রঞ্জি ট্রফিতে ক্রিকেট মাঠে সাপ ধরার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। এর আগে গত মাসে বিদর্ভ ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যকার ম্যাচে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল এক বিষধর সাপ। যা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন ক্রিকেটাররা। তবে মাঠকর্মীরা মিলে সাপটিকে ধরে বাইরে নিয়ে গেলে আবার খেলা শুরু হয়।

