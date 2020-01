ওয়ার্নের টুপির দাম ৫ লাখ ডলার ছাড়িয়ে, আরও বাকি দু’দিন

অস্ট্রেলিয়ায় ভয়াবহ দাবানলের ক্ষতিগ্রস্থদের অর্থ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছেন নানা পেশার সেলিব্রেটিরা। নানা অঙ্গন থেকেই যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করছেন ক্ষতিগ্রস্থদের সহযোগিতা করার জন্য। সেই তালিকায় রয়েছেন অসি স্পিন কিংবদন্তি শেন ওয়ার্নও।

দাবানলের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া মানুষের স্বপ্ন বাঁচাতে নিজের সারাজীবনের গর্ব, ব্যাগি গ্রিন টুপিটা নিলামে তোলার ঘোষাণা দিয়েছিলেন ওয়ার্ন। এই টুপিটা পরেই টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল ওয়ার্নের এবং এটা মাথায় পরেই পুরো টেস্ট ক্যারিয়ারে ক্রিকেট খেলে গেছেন তিনি।

সেই গর্বের এবং গৌরবের ব্যাগি গ্রিন টুপিটা তিনি নিলামে তুলে দিয়েছেন বিক্রি করার জন্য। এখান থেকে অর্জিত অর্থ তিনি দান করবেন দাবানলের আগুনে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য।

৬ জানুয়ারি নিলামে তোলার পর ধীরে ধীরে দাম বাড়তে থাকে ব্যাগি গ্রিন টুপিটার। দু’দিনেই এর দাম ছাড়িয়ে গেলো ৫ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার। বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩ কোটি। নিলাম চলবে ১০ তারিখ পর্যন্ত। অর্থ্যাৎ, এখনও দুইদিন বাকি রয়েছে।

শেন ওয়ার্ন নিজেই ৫ লাখ ডলার মূল্য ছাড়ানোর সংবাদটা টুইটারে শেয়ার করে উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। তার এই ব্যাগি গ্রিন টুপির যে মূল এখনও পর্যন্ত উঠেছে, তাতেই রেকর্ড গড়ে ফেললো। কারণ, যে কোনো ব্যাগি গ্রিন টুপি এর আগে সর্বোচ্চ দাম উঠেছিল ৪ লাখ ২৫ হাজার ডলার। ২০০৩ সালে স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের টুপি নিলামে তোলা হয়। তখন সেটা বিক্রি হয় উপরোল্লিখিত মূল্যের বিনিময়ে।

Wow ! Absolutely blown away. Thankyou so much pic.twitter.com/t2HKhNvB3U